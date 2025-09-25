I. Adomavičius sureagavo į A. Tapino paviešintą vaizdo įrašą iš vakarėlio: atkirto, ką mano

Į situaciją trečiadienį sureagavo ir prezidentas Gitanas Nausėda.
„Ko gero, mūsų visų praeityje ir pono A.Tapino praeityje rastume filmukų, kurie neparodytų pačioje rimčiausioje švieose vieno ar kito žmogaus, – LRT televizijai sakė G.Nausėda. – Suprantu, kad dabar į jį bus žiūrima per padidinamąjį stiklą ir galimas dalykas, kad bus rasta dalykų, kurie jį kompromituos, bet kartoju – stenkimės suprasti, kad situacijoje turėjome ieškoti sprendimų.
Sprendimus radome, kad ir kokie jie šią minutę atrodytų neoptimalūs. Vyriausybė turi teisę ir šansą pradėti dirbti. Reikės nemažai jėgos ir atsparumo premjerei. Turiu gerą ryšį su ja, suprantame vienas kitą, suprantame vienas kitą iš pusės žodžio. Labai tikiuosi, kad šis tandemas duos gerą rezultatą.“
Ketvirtadienį LRT radijo laidoje „Ryto garsai“ apie paviešintą vaizdo įrašą pasisakė ir I.Adomavičius, dėl kurio prie Prezidentūros surengtas ir kultūros darbuotojų mitingas.
„Manau, kad šeimos privatus vakarėlis yra šeimos privatus vakarėlis. Nei aš buvau ministru, nei politiku. Daugelis turi tokių visokių filmuotų vaizdų pas save, aš manau. Šeimos rato. Tam, kas paviešino, jam turėtų būti gėda“, – sakė I.Adomavičius.
Paklaustas, ar jam dėl tokios situacijos nėra gėda, šis pridūrė: „Tikrai ne.“
G.Nausėda trečiadienį patikslino prieš dvi savaites pasirašytą dekretą ir paskyrė 14 Ingos Ruginienės Vyriausybės ministrų. Atnaujintame dekrete atsirado „Nemuno aušros“ deleguotas Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, iki šiol laikinai šias pareigas ėjęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas ir „Nemuno aušros“ deleguotas I.Adomavičius, kuris vadovaus Kultūros ministerijai.
Ketvirtadienį Lietuvos architektūros meno tarybos narys, architektas Andrius Ropolas paskelbė, kad atsistatydina.
„Tikiu, kad diskutuoti su Jumis apie kultūros negandų sprendimą, pasitelkiant architektų įžvalgas ir patirtį, būtų beviltiška. Laukti, kol išmoksite, apžvelgsite kultūros lauką ir pasidarysite išvadas, negalima. Čia ne mokykla. Jūsų demonstruojamas chaosas, menka patirtis ir menkinantis požiūris į kultūros žmones mane žeidžia. Kultūra tai ne hobis, ją ministrui reikia išmanyti ir suprasti, jam reikia gyventi kultūra“, – rašė A.Ropolas.
Per prie Prezidentūros ketvirtadienį surengtą mitingą kultūros atstovai atvirai liejo pyktį.
„Mes protestuojame. Mes kategoriškai prieštaraujame Vyriausybės rokiruotei – Kultūros ministerijos atidavimui „Nemuno aušrai“. Mes nesutinkame su nekompetentingo kandidato paskyrimu į kultūros ministro poziciją“, – kvietime rašė kultūros bendruomenės protesto organizatoriai.
