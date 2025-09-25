Įspūdinga iškalba išgaravo: I. Adomavičius nesugebėjo atsakyti į klausimus, o galiausiai tiesiog išėjo

„Didelė atsakomybė laukia, daug darbo, daug intensyvaus darbo, daug bendravimo, matome, kas dabar darosi už Seimo durų, kas vyksta, tai tikrai matau, kad tikrai teks stipriai padirbėti, jog įtikinčiau tą bendruomenę, kad galime būti kartu, kad tikrai visus (galime, – Lrytas) išgirsti. Tikrai kviesiu visus geram, nuoširdžiam pokalbiui“, – kalbėjo I.Adomavičius.
Tai kaip jis ketina įtikinti kultūros bendruomenę, kad yra tinkamas šioms pareigoms?
„Viskas yra įrodoma darbu. Tik darbu“, – trumpai atsakė priesaiką davęs ministras.
Nelabai išsamiai I.Adomavičius komentavo ir prie Prezidentūros rūmų ketvirtadienį surengtą protestą jo atžvilgiu.
„Aš manau, kad viskas pasikeis su laiku. Tad laukime gerų darbų, laukime susitikimų, pirmiausia – su bendruomene, ir viskas nuo to prasidės. Ačiū šiandien labai ir...“ – jau nueiti nuo sienelės, prie kurios jį kalbino žurnalistai, norėjo ministras.
Tačiau jį sustabdę žiniasklaidos atstovai dar bandė paklausti, tai kokie bus tie pirmieji jo darbai.
„Pirmas darbas yra suformuoti komandą ir pirmas darbas yra su bendruomene. Pats geriausias darbas yra bendrauti“, – tvirtino I.Adomavičius.
Tačiau bendrauti šiandien pats nebuvo linkęs. Jis dar buvo paprašytas paaiškinti, kodėl yra tinkamas būti kultūros ministru, kaip specialistas, o ne kaip savo senelio, apie kurį tiek daug pasakojo, anūkas.
„Dar duokite pora dienų, pora savaičių ir mes viską įrodysime. Ačiū labai“, – tiek teatsakė nueidamas I.Adomavičius.
Ignotas Adomavičiuskultūros ministrasKultūros ministerija
Rodyti daugiau žymių