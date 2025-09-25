Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Opozicija itin kritiška Vyriausybės programai: ji gali alinti šalies ekonomiką

2025 m. rugsėjo 25 d. 11:39
Opozicijai priklausančios Seimo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos lyderis Saulius Skvernelis ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas tikina Vyriausybės programos nepalaikysiantys. Pastarojo teigimu, programoje numatyti planai gali alinti šalies ekonomiką.
Daugiau nuotraukų (6)
„Mes atlikome preliminarius skaičiavimus, kad visi tie dosnūs pažadai, vadinkime taip, gali siekti apie 3 mlrd. eurų virš ekonomikos augimo. Tokie yra skaičiai, mūsų frakcijos (juos – ELTA) turi, mūsų ekspertai paskaičiavo“, – ketvirtadienį žurnalistams teigė L. Kasčiūnas.
„Jeigu jūs paklaustumėte, kiek Vyriausybės programoje numatyta pajėgumų uždirbti valstybei pinigus, tai mes, geriausiu atveju, matome apie 100 mln. (eurų – ELTA). Tai yra 30 kartų mažesnė suma“, – pridūrė jis.
Konservatorių lyderio teigimu, Seime vyksiančio balsavimo dėl naujosios Vyriausybės programos tvirtinimo metu frakcija balsuos prieš. Vis tik, anot jo, ateityje ji yra pasiruošusi padėti valdantiesiems, jei prireiks pagalbos sprendžiant valstybei svarbius klausimus.
„Apibendrinant galiu pasakyti, kad tai yra daugiau beviltiška Vyriausybė, eksperimentinė Vyriausybė ir mes, be jokios abejonės, šiandien jos programai nepritarsime“, – sakė L. Kasčiūnas.
„Tačiau, kai ji pradės dirbti, jei matysime, kad kažkur reikia pagalbos strateginiams klausimams, valstybiniams klausimams, mes, be jokios abejonės, būsime tie, kurie išties pagalbos ranką“, – teigė jis.
Naujosios Vyriausybės teigė nepalaikysiąs ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.
„Nepalaikys frakcija, nes čia neieškojom motyvų, kad būtų galima bent susilaikyti“, – sakė jis.
„Programa, iš tikrųjų, yra išdarkyta, palyginant su 19-osios Vyriausybės“, – tikino politikas.
Ketvirtadienį Seimas ketina apsispręsti dėl socialdemokratės Ingos Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės programos.
Parlamentarams jai pritarus, naujasis Ministrų kabinetas įgis įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą. Dėl šios priežasties popietę Seimo darbotvarkėje numatyta 20-osios Vyriausybės narių priesaika.
opozicijaDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.