Prabilo I. Adomavičiui sėkmės esą linkėjusi klasiokė: norėjome išgelbėti nuo viešos gėdos

Tačiau panašu, kad kai kuriuos paskatinimus suprato ne visiškai teisingai. Ketvirtadienį feisbuke prakalbo I.Adomavičiaus klasiokė, kuri, kaip pati teigė, bandė perkalbėti naująjį Kultūros ministerijos vadovą nuo „viešos gėdos“.
„Man mano mokytojas palinkėjo sėkmės. Palinkėjo sėkmės mokytojas. Mano klasiokė, vakar jai paskambinau į Šveicariją, kuri yra nuostabi pianistė, ji palinkėjo man sėkmės.
Mano draugai rašo man žinutes, aš tikrai pažįstu daugelį menininkų, jie man linki sėkmės būti geru kultūros ministru, atstovauti kultūrą taip, kaip jie ją mato“, – trečiadienį Prezidentūroje pasakojo I.Adomavičius.
Visgi su dabar jau patvirtintu ministru besimokiusi pianistė pateikė savo pasakojimo versiją. Paaiškėjo, kad I.Adomavičius gerokai perspaudė.
„Nuostabi pianistė iš Šveicarijos“, t.y aš (iš tos vėlesnės klasės), vos paaiškėjus šiai kandidatūrai, su kitu klasioku bandėme sugalvoti, kaip išgelbėti vargšą situacijoje nesigaudantį bendramokslį nuo viešos gėdos ir tapimo pajuokų objektu.
Kaip matote, įkalbėti atsiimti kandidatūrą ir atsitraukti pačiam, deja, nepavyko. Buvo užfiksuotas ir vėliau skambiai pacituotas tik paskutinis žodis „sėkmės“. Aiškumo dėlei, jokio palaikymo iš manęs kandidatas į ministrus neturi ir savo pasibaisėjimo „Nemuno aušra“ niekada neslėpiau“, – feisbuke rašė moteris.
Buvusi I.Adomavičiaus bendramokslė pridūrė, kad žmogiškai pastarojo ministro jai tikrai gaila.
„Keista, kad leidžia sau šitaip interpretuoti ir cituoti kažkokias nuotrupas ir nuostabu, nejaugi žmogus neturi blaiviai situaciją matančių šeimos narių ar artimų draugų, kurie jį sulaikytų nuo šitokio absurdiško žingsnio?
Panašu, kad neturi. Manau, po šios keistos istorijos tiek aš, tiek „dailiokas pakuočių dizaineris“, tiek gerb. istorijos mokytojas atsargiau linkėsime žmonėms sėkmės, nes ji gali aplankyti juos visiškai netinkamu laiku ir netinkamomis aplinkybėmis...“ – rašė pianistė.
Ketvirtadienį naujasis kultūros ministras I.Adomavičius pažadėjo, jog kvies kultūrininkų bendruomenę nuoširdžiam pokalbiui.
„Matome, kas darosi už Seimo durų. Tai tikrai teks padirbėti stipriai, kad tą bendruomenę įtikinti, jog galime būti kartu. Taip kad kviesiu visus geram, nuoširdžiam ir dalykiškui pokalbiui“, – ketvirtadienį parlamente po ministrų duotos priesaikos teigė I.Adomavičius.
„Nemuno aušrai“ priklausantis politikas tikino, kad kultūrininkų bendruomenei savo tinkamumą eiti pareigas įrodys darbais.
„Manau, kad viskas ateis su laiku. Laukime gerų darbų, susitikimų, pirmiausiai, su bendruomene ir viskas nuo to prasidės“, – tvirtino naujasis kultūros ministras.
Primename, kad Seimui sprendžiant dėl 20-osios Vyriausybės programos, prie Prezidentūros apie tūkstantis kultūros bendruomenės atstovų susirinko į protestą. Jie piktinosi, kad šalies vadovas paskyrė „Nemuno aušros“ atstovą I. Adomavičių kultūros ministru.
Taip pat reikštas nepasitenkinimas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimu Kultūros ministeriją patikėti Remigijaus Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.
Simono Daukanto aikštėje susirinkusieji būriavosi nešini įvairiais plakatais su užrašais: „Kultūra ≠ chaltūra“, „Prieš makaroninį metą“, „Chaltūros ministerija“, „Nemuno dešra – kultūros faršas“, „Supratingumo durnumui?“, „Kultūra prie bedugnės krašto“ ir pan. Prie Prezidentūros susirinkę aktyvistai šaukė „gėda Nausėda“, „gėda Nausėda – kaip tau ne gėda?“, „Gana yra gana“.
Be to, kultūros bendruomenė inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė apie 51,4 tūkst. žmonių.