„Gėda Nausėda“ ir „kultūra – ne chaltūra“: prie Prezidentūros – kultūros bendruomenės raginimas

Vėlų trečiadienio vakarą Niujorke šiuo metu viešintis prezidentas Gitanas Nausėda galiausiai pranešė savo sprendimą dėl ministrų – Seimui teikia pilnos Vyriausybės sudėtį.
Vadinasi, jau ketvirtadienį XX-oji Vyriausybė oficialiai pradės savo darbą.
Šalies vadovo filtrą šįkart praėjo netgi „Nemuno aušros“ į Kultūros ministeriją deleguotas I.Adomavičius, nors G.Nausėda tvirtai žadėjo partinių „aušriečių“ kandidatų į ministrus netvirtinti.
Tačiau būtent I.Adomavičius, panašu, nepraeina pačios kultūros bendruomenės filtro – ketvirtadienį Simono Daukanto aikštę, prie pat Prezidentūros, užplūdo šiam sprendimui nepritariantys kultūros atstovai ir juos palaikantieji.
„Mes protestuojame. Mes kategoriškai prieštaraujame Vyriausybės rokiruotei – Kultūros ministerijos atidavimui „Nemuno aušrai“. Mes nesutinkame su nekompetentingo kandidato paskyrimu į kultūros ministro poziciją“, – kvietime rašė kultūros bendruomenės protesto organizatoriai.
Pasak jų, kultūra negali būti politinių sandorių įrankis, nes Kultūros ministerija nėra žetonas, kurį galima išmainyti už trumpalaikę politinę naudą.
„Kultūra yra mūsų atmintis, demokratinių vertybių pagrindas, visuomenės atsparumo propagandai garantas. Patikėti šią ministeriją politinei jėgai, pasižyminčiai populistine, antisemitine ir prorusiška retorika, yra pavojinga tiek kultūros sektoriui, tiek visai visuomenei.
Raginame prezidentą netvirtinti „Nemuno aušros“ siūlomų kandidatų, socialdemokratų partijai – nedelsiant persvarstyti ir nutraukti šį politinį susitarimą, Vyriausybei – užtikrinti, kad Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingi, kultūros lauką gerai išmanantys asmenys“, – rašoma renginio kvietime.
Dar tikisi pokyčio
Į protestą šalia Prezidentūros dar prieš 10 valandą susirinko kelios dešimtys žmonių. Artėjant oficialiai jo pradžiai S.Daukanto aikštės prieigos dar labiau papilnėjo – čia nešini plakatais susibūrė tiek visuomenėje gerai žinomi veidai, tiek ir menui bei kultūrai tiesiog prijaučiantys gyventojai.
Kiek po dešimtos valandos aikštė buvo pilnutėlė. Minia skandavo „kultūra – ne chaltūra“, „gėda“, skriejo nepatogūs epitetai ir šalies vadovams.
„Pirmiausia – man rūpi kultūra. Man svarbus yra menas, muzika. Manau, šis protestas įrodo, kad žmonėms rūpi kultūra ir jiems šitas sprendimas netinka. Bent jau tikiuosi, kad į jį bus atsižvelgta“, – portalui Lrytas ketvirtadienio rytą sakė vilnietis Naglis.
Vaikinas pats studijuoja Vilniaus dailės akademijoje, nuo vaikystės domisi muzika, daile.
„Todėl man kultūra rūpi“, – sakė jis.
Į protestą atėjusi Rugilė neslėpė pasipiktinimo, kad į Kultūros ministeriją deleguojamas žmogus, kuris šioms pareigoms visiškai netinka.
„Čia esame dėl to, kad susivienijome prieš asmenį, kuris neturėtų būti kultūros ministru.
Nežinau – makaronus moka gaminti...“, – atsiduso mergina, paklausta, kodėl, jos manymu, G.Nausėdai tiko ši kandidatūra.
Nors I.Adomavičiaus pavardė jau nešama Seimui, Rugilė visgi įsitikinusi, kad susibūrus kartu pokyčių pasiekti dar galima.
„Kai esame kartu, einame, kalbame ir darome – visi galime kažką pakeisti. Manau, svarbus yra požiūris, kad reikia visumos. Reikia visų“, – kalbėjo mergina.
Pati Rugilė tikino nuolat besilankanti tiek teatre, tiek įvairiuose kultūros renginiuose, tad ši gyvenimo sritis jai labai brangi.
„Tai norisi matyti kultūros ministrą, kuris išmano, ką jis daro, ir jis žino, dėl ko jis čia yra. Norisi kokybiško meno ir žmogaus, kuris supranta apie tai“, – Lrytas sakė ji.
Netrukus į minią kreipėsi ir patys kultūros pasaulio atstovai.
„Vakar mes susitikome su premjere, atsinešėme peticijos reikalavimus – neperduoti „Nemuno aušrai“ Kultūros ministerijos, netvirtinti Ignoto. Premjerė pusantros valandos bandė minkštinti mūsų širdis, mėgindama įžiebti mumyse empatijos žybsnį.
Bet bestuburės, ištižusios valdžios, galvojančios tik apie save ir išlikimą valdžioje bet kokia kaina, mes nepalaikysime“, – į susirinkusius kreipėsi viena iš protesto organizatorių Agnė Jokšė.
„Mums kartojo – nieko nebegalima padaryti. Bet ar tikrai? Mums melavo tiesiai į akis. Sakė – jeigu rokiruotė bus judinama, „Nemuno aušra“ trauksis. Ar tai mūsų problema, kad premjerė sutiko dirbti ir mėginti formuoti koaliciją, kuri yra labai silpna? Ne.
Ar tai mūsų problema, kad šio tampraus kampo architektas G.Nausėda neturi kur trauktis?“, – po šių žodžių susirinkusi minia pradėjo skanduoti „bestuburis“ ir „gėda“.
Kalba sulaukė emocijų pliūpsnio
Netrukus į bendruomenę kreipėsi ir kino režisierius Karolis Kaupinis.
„Liepos mėnesį aš buvau minėjęs, kad mes vis didėjančiu pagreičiu krentame žemyn, save vis guosdami, kad kol kas dar nieko tokio. Vienu metu mes tėkšimės, ir pagrindas po kojomis yra ilgai, trupa po truputį, tikroji problemos apimtis nelabai matosi, tada vieną dieną atsiveria smegduobė ir ten sukrenta viskas, kas buvo ilgai kurta.
Tai, kad ta smegduobė po truputį formuojasi, pasimatė tada, kai valdančioji partija pakeitė savo per rinkimus transliuotą poziciją – sėkmės atveju neiti į koaliciją su „Nemuno aušra“, – sakė režisierius.
Pasak K.Kaupinio, kiekvieną kartą, kai prezidentas ar valdančioji partija nustatydavo „Nemuno aušrai“ naują raudoną liniją, ji po truputį vis lipdavo, o vietoje to, kad pasakytų ne, Prezidentūra ir socialdemokratai atsitraukinėjo toliau.
„Iš pažadų, kad nebus jokių partinių kandidatų, kad nebus taikstomasi su politiniu terorizmu ir nekompetencija, vakar ryte paaiškėjo, kad galų gale po metų turime būtent tai – politinio šantažo keliu į vieną svarbiausių valstybėje ministerijų įsodintą visišką nekompetenciją“, – kalbėjo režisierius.
K.Kaupinio teigimu, R.Žemaitaitis daro ir darys su valstybe ką nori, o Prezidentūra ir socialdemokratai dėl to galės padaryti vis mažiau, nes bijo priešlaikinių rinkimų ir mažumos Vyriausybės.
„Todėl šiandieninis mūsų protestas nėra tik apie kultūrą. Jis peržengia šią sritį todėl, kad būtent kultūros laukas, mes, esame paskutinis šliuzas, kuris turi laikyti valstybę, ne tik savo lauką, nuo problemos, pavadinimu „Nemuno aušra“.
Mes nesirūpinome, nes tikėjomės, kad su šia problema susidoros Prezidentūra ir socialdemokratai, bet vakar per susitikimą su mumis Vyriausybėje premjerė net tiesiogiai pripažino – mes įsprausti į kampą ir nieko nebegalime padaryti.
Ką gi, tada esame priversti daryti mes, kurie esame pastatyti prieš faktą“, – kalbėjo K.Kaupinis.
Režisieriaus teigimu, šiandien reikia į politinę diskusiją grąžinti esminį dalyką – kad politinė jėga, kuriai atiteko Kultūros ministerija, „nėra normali politinė jėga“ ir minta griovimu ir priešinimu, alternatyvios realybės kūrimu.
„Ir kiekvieną kartą, kai bandoma šią politinę jėgą sutramdyti, ją priimant į savo tarpą, ji įgauna daugiau jėgos, nes ji nenori su niekuo tartis ir siekti kompromiso“, – aiškino menininkas.
Tiesa, į protestą susirinkusiems bendražygiams K.Kaupinis turėjo ir vieną raginimą.
„Mes boikuotuosime „Nemuno aušrą“ visomis įmanomomis priemonėmis, ir boikotuosime visus, kas ją normalizuoja. Tačiau labai svarbu neboikotuoti žmonių, kurie ją išrinko.
Eikite į juos, kalbėkite su jais, klausykite ir girdėkite. Į pyktį ar įniršį atsakykite meile, į nuoskaudas ir apleistumo jausmą atsakykite paguoda ir rūpesčiu. R.Žemaitaitis naudojasi šiais jausmais ir nuteikinėja mus vienus prieš kitus, siūlo save gelbėtojų tų, kurie negali išsigelbėti patys. Padėkite jiems“, – ragino režisierius.
Kilo ažiotažas
Vos paaiškėjus, kad „aušriečiams“ po netikėtų ministerijų mainų atitenka Kultūros ministerija, visuomenė subruzdo – esą pasiūlytas partijos narys neturi reikiamos patirties ir kompetencijų. Anksčiau paskirtasis ministras I.Adomavičius užsiėmė verslu – gamino makaronus.
Didžiulį ažiotažą sukėlė ir trečiadienio rytą Prezidentūroje įvykusi tuomet dar tik kandidato į ministrus spaudos konferencija.
Jos metu I.Adomavičius kelis kartus susigraudino, emocingai kalbėjo apie savo senelį, taip pat – apie M.K.Čiurlionį, piktinosi į jo pusę skriejančia kritika, aštriai kreipėsi ir į visuomenininką Andrių Tapiną, kėlė klausimus dėl platinamos kultūros bendruomenės peticijos.
Nors tokį jo pasirodymą viešojoje erdvėje žmonės vadino performansu ir virtualiai net stvėrėsi už galvos, visgi paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei I.Adomavičius pasirodė jautrus ir empatiškas žmogus, tinkamai sudėliojęs visus akcentus.
Trečiadienį I.Ruginienė ir pati susitiko su kultūros bendruomenės atstovais aptarti jų nuogąstavimų dėl Kultūros ministerijos perdavimo „aušriečiams“.
Vyriausybės vadovė sakė ketinanti ieškoti kompromiso, atsižvelgti į kultūros bendruomenės poziciją ir nuomonę, formuojant būsimo ministro politinę komandą.
Dėl naujojo kultūros ministro internete plinta ir peticija. Ją iki šiol pasirašė keliasdešimt tūkstančių žmonių.
Primename, kad trečiadienio vakarą prezidentas G.Nausėda paskyrė Žygimantą Vaičiūną, Kastytį Žuromską bei I.Adomavičių naujaisiais Vyriausybės nariais.
