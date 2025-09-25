R. Žemaitaitis: aš sveikinu protestą prieš I. Adomavičių

„Aš labai vertinu ir sveikinu protestą. Tie patys protestuotojai protestavo prieš mane, tie patys protestuotojai protestuoja prieš Ignotą“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė R. Žemaitaitis.
„Smagu, kad per 35 metus pirmą kartą mes matome, kad kultūros bendruomenė atkreipė dėmesį į save, nes konservatorių valdymo metu kultūros bendruomenė buvo nustumta į šoną ir pamiršta. Liberalų sąjūdžio valdymo metu apskritai kultūros ministerija buvo neįdomi“, – pridūrė jis.
Visgi, pasak jo, dėl paskirtojo kultūros ministro kilusias emocijas reikėtų pagaliau padėti į šalį.
„Kultūros bendruomenė susitikusi su ministru ir pasišnekės, emocijas reikia šiek tiek nustumti į šoną“, – sakė R. Žemaitaitis.
Adomavičiui teks dirbti pagal LSDP suformuotas Vyriausybės programos nuostatas
„Aušriečių“ lyderis pripažįsta, kad pagrindinis iššūkis I. Adomavičiui bus tai, jog jam reikės dirbti pagal Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) suformuotas nuostatas, įrašytas į Vyriausybės programos kultūros dalį.
„Taip, sudėtingiausia iš tikrųjų yra Ignotui. Nes Ignotas dalyvavo tik prie mūsų partijos programos kūrimo. Prie Vyriausybės programos kūrimo Ignoto nebuvo. Už Kultūros programą buvo atsakingi socialdemokratai – socialdemokratai kultūros programą ir sukūrė. Tai jam bus sudėtingiausias šiandieną variantas“, – sakė R. Žemaitaitis.
„Ir vakar, ir užvakar, ir sekmadienį labai daug su juo kalbėjau. Taip, jis sako – aš norėčiau tam tikrų kitų pakeitimų. Bet, deja, Vyriausybės programa yra tokia, kokia yra, tai ministras turės kažkaip išspręsti“, – akcentavo jis.
„Aušriečiams“ numatoma ir kultūros viceministro pozicija
R. Žemaitaitis taip pat patvirtino, kad „Nemuno aušrai“ numatytas ir vienas iš kultūros viceministrų postų.
„Bus ir „Nemuno aušros“, bus ir iš kitos partijos vienas viceministras. Derinamos pozicijos – vakar, šiandieną buvau susitikęs su kultūros bendruomenės nariais“, – sakė R. Žemaitaitis.
„Kadangi į kiekvieną bendruomenės poziciją norime atsižvelgti, kur bus svarbesnis vienas viceministras etnokultūrai, valstybinei kalbai labai stiprus. Tai bandome surasti, kad visi būtų daugiau, mažiau patenkinti“, – pridūrė jis.
Seimui rengiantis apsispręsti dėl 20-osios Vyriausybės programos, prie Prezidentūros prasideda kultūros bendruomenės protestas – maždaug 200 susirinkusiųjų piktinasi, kad šalies vadovas paskyrė „Nemuno aušros“ atstovą I. Adomavičių kultūros ministru.
Į mitingą susirinkę kultūros bendruomenės atstovai taip pat reiškia nepasitenkinimą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimu Kultūros ministeriją patikėti Remigijaus Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“ ir siekia, jog šiai ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienio popietę su protestą rengiančios kultūros bendruomenės atstovais susitiko paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. Po pokalbio ji sakė atsižvelgsianti į kultūros bendruomenės poziciją ir nuomonę, formuojant būsimo ministro politinę komandą.
ELTA primena, kad trečiadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino visus kandidatus į ministrus, tarp jų ir į Energetikos, Aplinkos ir Kultūros ministerijas deleguotus Žygimantą Vaičiūną, Kastytį Žuromską bei I. Adomavičių.
Tiesa, pastarasis yra viešai kritikuojamas, nes esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos. Politikas aštrios kritikos sulaukė ir po trečiadienio rytą Prezidentūroje vykusios spaudos konferencijos, kurios metu kandidatas emocingai kalbėjo apie savo senelį, taip pat – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kėlė klausimus dėl platinamos peticijos.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraIgnotas Adomavičius
Rodyti daugiau žymių