Šiauliuose dislokuoti NATO naikintuvai virš Baltijos ties Latvija perėmė penkis rusų karo lėktuvus

2025 m. rugsėjo 25 d. 17:20
Lrytas.lt
Šiauliuose dislokuoti Vengrijos naikintuvai, atliekantys NATO oro policijos misiją, ketvirtadienį virš Baltijos jūros perėmė penkių Rusijos karo orlaivių grupę, skridusią netoli Latvijos sienos.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Jungtinė NATO oro pajėgų vadavietė (ang. - NATO Allied Air Command).
Kaip rašoma pranešime, rugsėjo 25 d. Šiauliuose dislokuoti Vengrijos naikintuvai „Gripen“ buvo pakelti į orą perimti penkių Rusijos karo lėktuvų grupės.
Rusijos orlaiviai greta NATO sienų skrido nesilaikydami tarptautinių skrydžių saugos reikalavimų.
NATO orlaiviai virš Baltijos jūros atpažino viena Su-30, vieną Su-35 and tris MiG-31. Orlaivių grupė buvo aptikta ir identifikuota į vakarus nuo Latvijos krantų.
Palydėję rusų lėktuvus, vengrų naikintuvai grįžo į bazę Šiauliuose.
Savo pranešimą Jungtinė NATO oro pajėgų vadavietė iliustravo ir perimtų orlaivių nuotraukomis.
NATO oro policijos misijanaikintuvaiBaltijos jūra
