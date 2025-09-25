Šiauliuose dislokuoti NATO naikintuvai virš Baltijos ties Latvija perėmė penkis rusų karo lėktuvus

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Jungtinė NATO oro pajėgų vadavietė (ang. - NATO Allied Air Command).
Kaip rašoma pranešime, rugsėjo 25 d. Šiauliuose dislokuoti Vengrijos naikintuvai „Gripen“ buvo pakelti į orą perimti penkių Rusijos karo lėktuvų grupės.
Rusijos orlaiviai greta NATO sienų skrido nesilaikydami tarptautinių skrydžių saugos reikalavimų.
NATO orlaiviai virš Baltijos jūros atpažino viena Su-30, vieną Su-35 and tris MiG-31. Orlaivių grupė buvo aptikta ir identifikuota į vakarus nuo Latvijos krantų.
Palydėję rusų lėktuvus, vengrų naikintuvai grįžo į bazę Šiauliuose.
Savo pranešimą Jungtinė NATO oro pajėgų vadavietė iliustravo ir perimtų orlaivių nuotraukomis.
