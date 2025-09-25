T. Janeliūnas: ši Vyriausybė – silpniausia per pastaruosius dešimtmečius, laukia pirmalaikiai rinkimai

„Pirmalaikių rinkimų rizika buvo minima kaip neva didžiausia blogybė, dėl kurios Prezidentas priima tokią Vyriausybės sudėtį, ir dėl ko socialdemokratai eina „obuoliauti su velniu“. Bet didesnė bėda, kad politiniame elite nebeliko „šachmatininkų.“ Dabartinė situacija, regis, yra gana palanki beveik visiems. Bet tik trumpuoju laikotarpiu“, – feisbuke rašė T.Janeliūnas.
Jis paaiškino, kodėl taip mano:
„– Prezidentas gauna Vyriausybę, kuri bus tokia silpna, kad priims bet kokius prezidento pageidavimus (jau energetikos ministro išsaugojimas tą rodo). O svarbiausia – leidžia trumpuoju laikotarpiu išvengti pirmalaikių rinkimų ir problemų su konservatorių-liberalų-“Vardan Lietuvos“ koalicija;
– Socdemai vis dar nominaliai valdžioje (realiai – Žemaitaičio įkaitai);
– „Vardan Lietuvos“ mėgausis pasyviai augančiais reitingais, kurie byrės nuo socialdemokratų rinkėjų;
– Konservatoriai jau dabar džiaugiasi vėl grįžę į reitingų viršūnes ir laukia, kada galės tai „konvertuoti“ į balsus;
– Liberalų sąjūdis taip pat gali džiaugtis „pasyviomis pajamomis“, vien dėl to, kad nebėra konkurencijos iš jokios kitos liberalios jėgos.“
Ir visi, T.Janeliūno teigimu, tikisi, kad bus gerai, o gerai nebus.
„Bus pirmalaikiai rinkimai. Juos, labai tikėtina, sukels Žemaitaitis, kai jau pasiims pakankamai atkatų ir kitų smulkmenų, bet supras, kad norėdamas dar kartą pakliūti į Seimą turi vėl imtis to, dėl ko buvo išrinktas – kritikuoti valdžią. Todėl jis jau kitais metais ar vėliausiai 2027 sukels Vyriausybės krizę.
Patys savaime pirmalaikiai rinkimai anaiptol nėra kažkoks blogis, kuris yra „blogiausias iš blogiausių“ politinių scenarijų. Tai yra tiesiog sistemos perkrovimas, kuomet dabartinė sistema yra užstrigusi. Ir perkrovimas dabar būtų mažiau pavojingas, nei po metų ar dviejų.
Mat ko nemato mūsų didžiųjų partijų lyderiai – tai tos rinkėjų dalies, kurie balsavo už žemaitaičius, vėgėles ir vaitkus. Ji jau yra reikšminga. Ir ji padidės. Ją padidins ši Vyriausybė su savo legendiniais ministrais“, – pabrėžė politologas.
Jis atkreipė dėmesį, kad nusivylimas tradicinėmis partijomis įsibėgės dar labiau.
„Ir konservatoriams neužteks džiaugtis savo pirmavimu reitingų lentelėse. Nes už juos vis tiek nebalsuos tie, kurie balsavo už socialdemokratus. Pastarieji arba visai neis į rinkimus, arba balsuos už kažką naujo. Terpė atsirasti naujam „paksui“, naujam „aukštaitaičiui“ taps ypatingai palanki per artimiausius metus ar dvejus.
Ir jei tradicinių partijų rėmėjai nusispjaus ir tiesiog pasiųs tiek socdemus, tiek konservatorius toli toli – turėsime didelę problemą. Gerokai didesnę, nei pirmalaikiai rinkimai.
Pirmalaikių rinkimų reikėjo jau šį rudenį. Kol Žemaitaitis dugne, kol nėra anti-sisteminės konsolidacijos ir kol nėra naujų paksų“, – konstatavo T.Janeliūnas.
