Tvirtina, kad G. Nausėda dėl Ž. Vaičiūno paaukojo kultūrą: gavome klouną į ministrus

„Negalime iš ministerijų padaryti cirkų – tai yra pagrindinis dalykas, o kol kas matome, kad ateina cirkininkas. Taip, mes rėmėme prezidento stiprų žodį, kai jis saugojo vartus dėl Energetikos ministerijos, bet jis tai darė tik dėl vieno kandidato, konkretaus žmogaus, nors buvo kitų žmonių, kurie galėjo apsaugoti valstybės interesus energetikos srityje“, – Seime žurnalistams sakė konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
„Dėl vieno kandidato buvo paaukota kultūra ir dabar mes gavome klouną į ministrus. (...) Tai turės ilgalaikes pasekmes“, – tikino Seimo narys.
Anot L. Kasčiūno, dabar valdančiojoje koalicijoje didžiulę įtaką įgavo „Nemuno aušros“ frakcija, o dėl to atsakomybė turėtų kristi ant G. Nausėdos.
„Prezidentas nebuvo stebėtojas – jis buvo dalyvis. Aiškiai stovėjo centro kairėje ir laimino procesus, kurie prasidėjo formuojantis daugumai. Dabar matau, kad laimėjo Remigijus Žemaitaitis – gavo tris ministrus. (...) Visa vyriausybė ir valdančioji dauguma ilgainiui taps „Nemuno aušros“ įkaite“, – reziumavo konsersvatorius.
S. Skvernelis: nuo kultūrininkų dabar daug kas priklauso
Savo ruožtu Seimo demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos lyderis Saulius Skvernelis sako, kad formuojant 20-ąją Vyriausybę, principai ir kartelė buvo nuleisti iki labai žemo lygio. Tiesa, jis viliasi, kad kultūros bendruomenė, kuri ketvirtadienį susirinko protestuoti prieš I. Adomavičiaus skyrimą ministru, parodys vieningumą ir pasieks savo tikslą.
„Manau, kad tai vienas iš tokių atvejų, kai kultūros bendruomenė yra tokia suvienyta. Gaila, kad tokiais momentais mes vienijamės, tačiau nuo jų dabar daug kas priklauso. (...) Jei jie turės pilietinę poziciją pasakyti, kad negalima ant kultūros ir ant Lietuvos užpilti tokio nelabai kvepiančio dalyko – jie pasieks pergalę. Anksčiau ar vėliau (valdantieji – ELTA) neatlaikys“, – žurnalistams teigė S. Skvernelis.
Anot jo, I. Adomavičiaus kompetencija nėra pakankama, jei jis nori užimti vadovo kėdę vienoje svarbiausių šalies institucijų.
„Gali studijuoti daug ką, (...) bet žinios įgytos studijų metu be praktikos – niekas. Pradėti formuoti savo praktiką tampant aukščiausio politinio lauko dalyviu – ministru, tai visiškas nesusipratimas ir neatsakingumas. Sveika ambicija yra norėti, bet šiandien reikia pradėti nuo žemiškesnių dalykų – įgyjant kompetencijas ir suvokiant, kaip veikia valstybės biurokratinis mechanizmas“, – tikino parlamentaras.
„Man atrodo, kad eiti žemiau – nebėra kur. Net Gedimino prospekte buvo galima rasti labiau tinkamų žmonių, su tinkamomis asmeninėmis ir profesinėmis savybėmis į daugelį ministerijų“, – apibendrino S. Skvernelis.
ELTA primena, kad trečiadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino visus kandidatus į ministrus, tarp jų ir į Energetikos, Aplinkos ir Kultūros ministerijas deleguotus Žygimantą Vaičiūną, Kastytį Žuromską bei I. Adomavičių.
Tiesa, pastarasis yra viešai kritikuojamas, nes esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos. Politikas aštrios kritikos sulaukė ir po trečiadienio rytą Prezidentūroje vykusios spaudos konferencijos, kurios metu kandidatas emocingai kalbėjo apie savo senelį, taip pat – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kėlė klausimus dėl platinamos peticijos.
Gitanas NausėdaIgnotas AdomavičiusŽygimantas Vaičiūnas
Rodyti daugiau žymių