Gyventojai apie karių kaimynystę: daugiau saugumo ir bendrų iniciatyvų

Įvairiuose Lietuvos regionuose kariuomenės daliniai neapsiriboja pratybomis – jie įsitraukia į vietos gyvenimą, jungiasi prie švenčių, prisideda prie iniciatyvų ir stiprina saugumo jausmą.
Kariai – gyventojų partneriai ir saugumo garantas
Šalčininkų rajone įsikūręs Rūdninkų poligonas ne tik formuoja karių kasdienybę, bet ir tampa jungtimi tarp kariuomenės bei vietos gyventojų.
Šalčininkų rajono savivaldybės vicemero Valdemar Sliževski teigimu, čia civiliai ir kariai palaiko glaudų ryšį, o gyventojai supranta, kad pratybos yra neatsiejama karių pasirengimo dalis.
„Šalčininkų rajono bendruomenė konstruktyviai bendradarbiauja su Krašto apsaugos pajėgomis. Karių buvimas šalia suteikia mūsų žmonėms saugumo jausmą bei stiprina įsitikinimą, kad valstybė yra tinkamai apsaugota.“
V.Sližveski džiaugiasi, kad gyventojai aktyviai domisi karių mokomaisiais veiksmais, stebi technikos judėjimą ar uniformuotų pareigūnų užduotis.
Tam, kad informacija pasiektų visus, savivaldybė nuolat palaiko ryšį su karine vadovybe, skelbia pratybų grafikus ir kitą aktualią informaciją.
Pasak vicemero, karių dalyvavimas viešuose renginiuose turi didelę simbolinę reikšmę.
„Šiemet Šalčininkų savivaldybė organizavo renginius, skirtus paminėti Lietuvos stojimo į NATO ir Europos Sąjungą metines. Minint šias svarbias datas, vėliavų pakėlimo ceremonijose kartu su gyventojais dalyvavo kariai savanoriai“.
Pašnekovas priduria, kad kariškiai aktyviai matomi ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos koncertuose, o taip pat kviečiami į mokyklų patriotinius renginius bei atviras pamokas.
„Tokios iniciatyvos stiprina ryšį tarp kariuomenės ir visuomenės, ypač jaunimo. Vietos bendruomenė mato kariuomenę kaip atsakingą partnerį formuojant pilietinę visuomenę ir patikimą gynėją iškilus įvairioms grėsmėms“, – teigia vicemeras.
Batalionas Pajūryje kuria pridėtinę vertę gyventojams
Pajūryje, Šilalės rajone, įsikūręs Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas įsiliejo į miestelio kasdienybę.
Pasak seniūnės Romos Veščiūnienės, vietos gyventojai pastebi, kad karių buvimas sustiprina saugumo jausmą, kuria teigiamus pokyčius kasdienybėje.
„Karių buvimas miestelyje yra didelė pridėtinė vertė bendruomenei. Įsikūrus batalionui, miestelis tapo tvarkingesnis ir net patrauklesnis – sutvarkyta beveik 12 hektarų teritorijos, iškilo nauji tvarkingi pastatai.“
Nauda pasireiškia ir vietos ekonomikai. „Karių buvimas prisidėjo prie vietos verslo plėtros: prekybos centruose ir maitinimo įstaigose padidėjo apyvarta, todėl atsirado papildomų pajamų ir galimybių mūsų gyventojams, verslininkams,“ – akcentuoja seniūnė.
Ji džiaugiasi, kad Pajūrio gyventojai į karių aktyvumą žvelgia supratingai ir palaikančiai.
„Dauguma gyventojų karių aktyvumą priima palankiai – supranta, kad tai būtina mūsų valstybės saugumui ir gynybai,“ – sako R.Veščiūnienė. Žinoma, pasitaiko ir kitokių nuomonių – vieni atkreipia dėmesį į didesnius automobilių srautus ar ramybės stoką, tačiau bendras požiūris išlieka palankus.
Seniūnė pabrėžia, kad bendradarbiavimas su batalionu neapsiriboja vien tik pratybomis – kariai įsitraukia į bendruomenės gyvenimą, kartu mini svarbias datas, dalyvauja talkose, padeda organizuojant ceremonijas.
„Turime gražių bendrų iniciatyvų – kariai dalyvauja valstybinėse šventėse, renginiuose, talkose. Jie prisideda prie aplinkos tvarkymo, padeda organizuojant įvairias minėjimo ar pagerbimo ceremonijas,“ – vardija seniūnė.
„Kuo daugiau bendrų iniciatyvų ir bendravimo, tuo labiau kariai tampa mūsų bendruomenės dalimi, ne vien kaimynais,“ – pabrėžia R.Veščiūnienė.
Pabradės kasdienybė šalia poligono
Pabradėje įsikūręs Generolo Silvestro Žukausko poligonas. Šiame miestelyje kariškių gyvenimas glaudžiai persipina su žmonių kasdienybe.
Pabradės bendruomenės „Domus“ pirmininkė Jurgita Milaševskė, sako, kad, nors mokymų intensyvumas daliai gyventojų kartais kelia klausimų, bendras požiūris išlieka palankus: dauguma žmonių mato, kad karių veikla būtina šalies saugumui ir gynybai.
„Svarbu suprasti, kad karių mokymai yra būtini – jie tobulina savo žinias ir įgūdžius, o poligonas šioje vietovėje egzistuoja jau seniai.“
Pozityvi patirtis susijusi su bendrais renginiais, kurie suartina karius ir civilius.
„Džiaugiamės, kad turėjome ne vieną bendrą renginį su Lietuvos kariais ir svečiais iš užsienio.
Valstybinių švenčių minėjimai vyksta glaudžiai bendradarbiaujant su Generolo Silvestro Žukausko poligono kariais. Jie aktyviai dalyvauja ir mūsų organizuojamose sporto šventėse bei kitose iniciatyvose,“ – pasakoja J.Milaševskė.
Ji dalinasi, kad vienas iš ryškesnių momentų – kvietimas į Jungtinių Amerikos Valstijų Nepriklausomybės dienos minėjimą.
Bendruomenė taip pat turėjo progą susitikti su Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro vadu, pulkininku leitenantu Vaidotu Šidlausku.
„Susitikimo metu aptarėme bendrus ateities renginius, kuriuose dalyvaus ir kariai. Vadas išreiškė norą aktyviai prisidėti prie renginių, kuriuos organizuos Pabradės bendruomenė „Domus“.
Toks bendradarbiavimas keičia požiūrį ir leidžia gyventojams pamatyti kariuomenę iš arti. „Dalyvaudami renginiuose žmonės pamato, kad kariai – tokie patys paprasti, nuoširdūs žmonės kaip ir mes. Ne vienam tai tampa paskata pasitempti, matant jų pavyzdį ir profesionalumą,“ – sako J.Milaševskė.
Tiltas tarp karių ir visuomenės
Lietuvos kariuomenės atstovų bendradarbiavimas su vietos gyventojais yra neatsiejamas veiklos aspektas.
Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje ir Rūdninkų poligone kasmet vyksta NATO dienos minėjimai, kuriuose drauge su bendruomenėmis dalyvauja ir sąjungininkų kariai. Vietos žmonės kviečiami į valstybinių švenčių minėjimus – Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios renginius.
Kariuomenės atstovai džiaugiasi, kad didelio dėmesio sulaukia nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių priesaikos ir išleistuvių ceremonijos. Į jas atvyksta karių artimieji, dalyvauja sąjungininkai, pristatomos ginklų ir technikos parodos.
Tokie renginiai ne tik supažindina su kariuomenės kasdienybe, bet ir mažina atotrūkį tarp karių ir civilių. Žmonės turi galimybę pabendrauti, užduoti klausimus, o kartu patirti, kad kariuomenė nėra vien tik uždara struktūra: kartu tai aktyvi bendruomenės dalis.
Šį rudenį Generolo Silvestro Žukausko poligone suplanuota ypatinga iniciatyva – spalio 17 ir 31 dienomis vyks „Šeimos dienos“. Jos skirtos aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariams ir jų artimiesiems, kad ir šeimos galėtų geriau pažinti tarnybos aplinką.
Ne mažiau svarbūs renginiai vyksta ir Brigados generolo Kazio Veverskio poligone. Čia kariškiai kartu su miškų urėdija kasmet sodina mišką, o bendruomenės nariai kviečiami į Lietuvos kariuomenės dienos bei kitų svarbių datų minėjimus.
Tokios iniciatyvos skatina artimesnį dialogą ir leidžia vietos žmonėms iš arčiau pamatyti, kuo gyvena kariuomenė.
Šie susitikimai – ne vien šventės. Jie padeda sustiprinti pasitikėjimo pamatą ir primena, kad kariuomenės stiprybė slypi ne tik ginkluotėje, bet ir žmonėse, kurie ją palaiko.
