I. Adomavičius atsiprašo: tikrai to nesiekiau

„Mieli kultūros bendruomenės nariai, noriu nuoširdžiai jūsų atsiprašyti. Pagarsėjusios spaudos konferencijos Prezidentūroje metu ir vėliau ne visada tinkamai išreikšdavau savo mintis.
Suprantu, kad kai kurios mano formuluotės galėjo nuskambėti ne taip, kaip norėjau, ir galėjo įžeisti jus. To tikrai nesiekiau. Puikiai suprantu, kad aplink mane, kaip kandidatą, o dabar jau ir pareigas vykdantį kultūros ministrą, susiformavo neigiamas fonas“, – rašė I.Adomavičius.
Jis kvietė kultūros bendruomenę ieškoti sutarimo, o ne pyktis.
„Būtent dėl to noriu parodyti darbais, kad mano tikslas — ne konfrontacija, o bendradarbiavimas. Aš pasirengęs išklausyti kiekvieną – tiek pritariančius, tiek kritikuojančius ir ieškoti konsensuso su visais. Kalbėtis yra svarbu, bet dar svarbiau — dirbti.
Todėl pažadu dėti visas pastangas, kad kultūros sektorius stiprėtų, kad jūsų lūkesčiai būtų girdimi, o sprendimai kurtų daugiau galimybių. Nuoširdžiai dėkoju už jūsų poziciją — jūsų balsas būtinas, kad kartu galėtume judėti į priekį.
Padarysiu viską, kad iki šiol buvusios klaidos nebesikartotų ir galėtume rasti bendrų sąlyčio taškų“, – tikino ministras.
