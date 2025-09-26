Ilgai laukti reitingai atskleidė, kaip Lietuva reagavo į politinius skandalus: kai kurie skaičiai – gerokai nustebins

Tai parodė rugsėjo 4–13 d. bendrovės „Vilmorus“ atlikta apklausa.
Sumaištis. Socialdemokratai, po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo vėl susidėję su antisistemine partija „Nemuno aušra“, sužlugdys Lietuvą. Kairieji pasirašė sau nuosprendį.
Naujoji jų Vyriausybės vadovė – nieko verta. Aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo kompanijos įkaite tapo visa valstybė.
Tokie ar panašūs žodžiai liejosi iš daugelio opozicijos veikėjų ir politologų lūpų.
Bet „Vilmorus“ reprezentatyvioje apklausoje dalyvavę šalies gyventojai – kiek kitokios nuomonės.
Antai iš partijų rikiuotės viršūnės jie neišstūmė socialdemokratų, o daugelio viešai koneveikiama „Nemuno aušra“, palyginti su vasaros pradžia, netgi sustiprino pozicijas ir užkopė į trečiąją vietą.
Jei Seimo rinkimai vyktų dabar, daugiamandatėje apygardoje už aušriečius balsuotų 10,9 proc. piliečių.
Tiesa, per pastaruosius mėnesius padaugėjo ir opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų rėmėjų.
O štai iš valdančiosios daugumos į opoziciją perėjusi Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ gavo niuksą. Birželį už ją būtų balsavę 10,5 proc. rinkėjų, dabar – 8,5 pro. Smuktelėjo ir Liberalų sąjūdžio populiarumas.
Nors Socialdemokratų partija liko aukštumoje, pasitikėjimas jos vadovaujama Vyriausybe toliau ritosi žemyn.
Gegužę ja pasitikėjo 22,2 proc., birželį – 17,5 proc. apklausos dalyvių, o rugsėjį tokių liko vos 15,9 proc. Užtat nepasitikinčiųjų šiuo metu – net 41,4 proc.
Kol kas sunku pasakyti, ar naujajai premjerei I.Ruginienei, kuriai aktyviai talkina prezidentas Gitanas Nausėda, pavyks atkurti ministrų kabineto autoritetą.
Juolab kad pastarojo meto Prezidentūros veikla irgi nusipelnė gyventojų guzų. Pasitikėjimas šia institucija smuko nuo 43,1 iki 37,1 proc., o nepasitikėjimas ūgtelėjo nuo 18,6 iki 21,2 procento.
Šiek tiek nepalankiau nei anksčiau buvo įvertintas ir G.Nausėda, nors jis ir toliau tebėra populiariausias politikas.
O štai itin aktyviai besireiškiančio ir naująją valdančiąją daugumą kritikuojančio buvusio Seimo pirmininko, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vedlio Sauliaus Skvernelio reitingas gerokai priblėso, nors šis politikas išsilaikė antrojoje vietoje. Jį palankiai įvertino 42,2 proc., o nepalankiai – 35,1 proc. apklaustųjų (per praėjusią „Vilmorus“ apklausą šie skaičiai buvo atitinkamai 50,1 ir 26,8 proc.).
Kitų opozicinių partijų – konservatorių ir liberalų – vadovai Laurynas Kasčiūnas ir Viktorija Čmilytė-Nielsen gavo geresnius pažymius nei birželį.
Pagausėjo ir paskirtosios premjerės I.Ruginienės gerbėjų, nors padaugėjo ir žmonių, šią socialdemokratę vertinančių nepalankiai.
Apklausos dalyviai gana teigiamai įvertino Socialdemokratų partijai pradėjusį vadovauti Jonavos merą Mindaugą Sinkevičių. Jį palankiai įvertino 37,7 proc., o nepalankiai – 27,2 proc. respondentų. Kiek rezervuočiau buvo sutiktas naujasis Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas, surinkęs 33,5 proc. teigiamų ir 34,5 proc. neigiamų gyventojų balsų.
O vieno pagrindinių pastarojo meto lyg ir neigiamų herojų R.Žemaitaičio reitingai, atrodo, turėję garmėti į bedugnę, beveik nepakito. Maža to, net 6,6 proc. piliečių atsakė, kad aušriečių lyderis geriausiai atstovauja jų interesams. Pagal šį rodiklį R.Žemaitaitis atsiliko tik nuo G.Nausėdos, bet pralenkė S.Skvernelį.
„Vilmorus“ gyventojų teismui šį kartą buvo pateikusi laikinosios Vyriausybės narių pavardes. Didžioji dalis ministrų įvertinti blogiau negu anksčiau. Išsiskiria tik Užsienio reikalų ministerijos vadovas Kęstutis Budrys, surinkęs 33,1 proc. palankių ir 21,6 proc. nepalankių vertinimų.
Skelbiant šiuos duomenis būtina nuoroda į „Lietuvos rytą“ ir „Vilmorus“.
