Iš Palangos savivaldybės ir mero – kategoriškas „ne“ naujajam kultūros ministrui: nelaukiamas

Apie tai savo „Facebook“ paskyroje pranešė Palangos meras Šarūnas Vaitkus. Jis teigė, jos M.K. Čiurlionio įamžinimas yra išskirtinis įvykis, kuris yra skirtas kultūrai, o ne politikai.
Kaip meras teigė, dar prieš kelis mėnesius į renginį buvo pakviestas tuometinis kultūros ministras Šarūnas Birutis. Tačiau šią savaitę, gavus signalą iš ministerijos, kad atvykti norėtų ir naujasis kultūros ministras, Palangos atstovai atsakė trumpai ir aiškiai – „ne“.
„Apie Čiurlionį, jūrą ir naująjį kultūros ministrą.
Sekmadienį Palangoje bus įamžintas Lietuvos genijus Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir jo kūrybinis palikimas. Ant kopos, nuo kurios atsiveria vaizdas į jūrą, iškils meninis molbertas. Tai išskirtinis įvykis, skirtas tikrai kultūrai, ne politikai. Pagarbą Didžiajam Kūrėjui atiduos ir Palangoje tądien viešėsiąs menininko provaikaitis Rokas Zubovas bei Palangos kamerinis choras.
Į renginį dar prieš du mėnesius pakvietėme jau dabar buvusį Kultūros ministrą Šarūnas Birutis. Šiandien sulaukėme skambučio iš Kultūros ministerijos, kad galbūt atvykti norėtų naujasis ministras.
Mūsų atsakymas trumpas, paprastas ir aiškus – NE !
Palanga solidarizuojasi su Lietuvos kultūros žmonėmis, kurie išsakė aiškią poziciją, kad kultūra nėra ir negali būti pereinamasis prizas politinėse rokiruotėse. Mes suprantame kultūros ir meno žmonių nerimą bei nuogąstavimus, kad spręsti šalies kultūros ateitį ir įtakoti jos dabartį patikėta kultūrinės veiklos išmanymo bei dialogo ir kultūros vadybos patirties neturinčiam žmogui.
Kultūra – tai ne eksperimentas.
Šis sekmadienis Palangoje – ne proga valdžios atstovams dalinti šypsenas ar kaupti reitingus. Tai – tyli, bet galinga duoklė mūsų tautos dvasios milžinui, kurio kūryba iki šiol kalba apie tai, kas amžina, šventa ir tikra.
DARSYK PRIMENU:
Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 14 val. kopose ties R. Baden-Povelio ir Meilės alėjų sankirta.
Renginyje skambės M. K. Čiurlionio kūriniai, juos atliks menininko provaikaitis Rokas Zubovas ir Palangos kamerinis choras.
Meninis akcentas vainikuoja Palangoje šiemet vykusius renginius, skirtus M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Gražaus savaitgalio!“, – rašoma Palangos mero įraše.
Ignotas AdomavičiusPalangos miesto savivaldybėNemuno aušra
