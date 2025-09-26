J. Olekas pažėrė kritikos „aušriečių“ pareiškimams: taip nepasieksime rezultatų

„Man patiko ministro (Ignoto Adomavičiaus – ELTA) įsipareigojimas pakviesti kultūrininkus pasikalbėti. Aš manau, kad šitas kelias yra žymiai produktyvesnis, negu bandymas, kas aštriau atsikirs (…) feisbuke ar dar kur kitur“, – Eltai sakė J. Olekas.
„Sprendimai yra geriausiai surandami, kai žmonės susėda prie bendro stalo ir išdėsto savo poziciją. Mes turime suprasti, kad turbūt visada bus skirtingų nuomonių, skirtingų vertinimų, bet mes tikrai nepasieksime rezultatų bandydami aštrinti situaciją, o ne kalbėti.
Ministro pasisakymas, kurį aš girdėjau, kad jis pakvies žmones, kalbėsis ir pabandys darbais įrodyti, kad gali vadovauti šitai sferai, būtų pats geriausias būdas ir aš siūlau tuo naudotis“, – akcentavo Seimo pirmininkas.
ELTA primena, kad ketvirtadienį prie Prezidentūros buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu.
Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Šis renginys sulaukė kritiškos „aušriečių“ Klaipėdos skyriaus reakcijos. Ketvirtadienio vakarą šis skyrius savo „Facebook“ paskyroje rašė, jog prie Prezidentūros susirinkę kultūrininkai demonstravo isteriją, o daugelis jų, „aušriečių“ manymu, kultūros srityje nėra padarę nieko reikšmingo.
Partijos atstovai taip pat kėlė klausimą, ar susirinkusieji atstovavo kultūros sektorių, ar visgi protestas buvo „pykčio ir pagiežos paradas, kuriame svarbiausia parodyti isteriją, o ne idėjas“.
Panašią poziciją asmeninėje paskyroje išsakė ir partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis.
