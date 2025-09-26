Lietuvoje – tarptautinės chirurginės pratybos: treniravosi teikti medicininę paramą lauko sąlygomis

„Kas antrus metus organizuojamos tarptautinės chirurginės pratybos ne tik pakelia mūsų karių profesionalumą, bet ir užtikrina, kad esame pasirengę teikti paramą tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu lygmeniu“, – sakė Karo medicinos tarnybos vadas plk. ltn. Valdas Meškauskas.
Karo medicinos tarnybos Medicininės paramos vienetų grupė pratybose rengė ir koordinavo pavaldžių vienetų darbą: Rolė 1 medicininės paramos vienetų (valdymo, gydymo, paieškos ir evakuacijos grandžių) bei Rolė 2 vienetų (medicininio rūšiavimo, priėmimo, chirurgijos ir intensyvios terapijos grandžių). Užduotys apėmė sužeistųjų paiešką, evakuaciją, pirminę pagalbą, gyvybinių funkcijų stabilizavimą, chirurginę pagalbą bei pasirengimą tolesnei evakuacijai.
„Tokios pratybos leido užtikrinti mūsų medikų pasirengimą realioms užduotims bei sustiprino bendradarbiavimą su NATO sąjungininkais. Kiekvieną kartą įtraukiame naujus elementus, vertindami vykstančių konfliktų patirtį“, – kalbėjo Medicininės paramos vienetų grupės vadas plk. ltn. Joris Brian Ragaišis.
Pratybų tikslas – stiprinti karo medikų pasirengimą teikti medicininę paramą, vadovaujantis valstybės ginkluotosios gynybos ir taikos meto užduočių planais.
Pratybų metu buvo rengiami tiek profesinės tarnybos, tiek savanoriškosios nenuolatinės karo tarnybos karo medikai. Dalyviai tobulino individualius ir kolektyvinius įgūdžius, vykdė bendras užduotis su Lietuvos kariuomenės medicininės paramos vienetais, civiliais medikais bei tarptautiniais partneriais.
pratybosLietuvos kariuomenėkaro medicina
