Mirė ilgametė profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė J. Matuizienė 

Janina Matuizienė ne vieną dešimtmetį skyrė profesinių sąjungų bendruomenės stiprinimui, socialiniam dialogui, o pastaraisiais metais atstovavo kultūros darbuotojams, vyresnio amžiaus žmonėms.
Kolegės gyvenimas buvo paremtas atsidavimu žmonėms, jos darbai liudija rūpestį žmonių problemomis, atkaklumą ir gebėjimą telkti įvairias kartas bei socialines grupes. J. Matuizienė gimė 1955 m. gegužės 26 d., Zarasų rajone. Baigusi mokyklą ji studijavo vokiečių kalbos filologiją Vilniaus universitete.
Nuo pat Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje (LPSK) įsteigimo 2002 m. iki 2022 m. J. Matuizienė ėjo generalinės sekretorės pareigas. Vėliau vadovavo Lietuvos kultūros darbuotojų profesinių sąjungų federacijai, buvo LPSK valdybos nare, Nacionalinės pagyvenusių žmonių asociacijos „Patirtis“ pirmininkė, taip pat daug metų atstovavo senjorų interesams bendrijoje „Bočiai“.
Ji buvo įsitraukusi į Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklą, nuolat siekė, kad kultūros darbuotojų, senjorų ir bendruomenių balsas būtų girdimas valstybės institucijose. J. Matuizienė aktyviai dalyvavo socialiniame dialoge nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu, atstovaudama profesinių sąjungų bendruomenei įvairiuose formatuose.
Ji nuosekliai kėlė socialinio teisingumo ir lygių galimybių klausimus, daug dėmesio skirdama pažeidžiamų grupių situacijai – migrantų integracijai, romų bendruomenės įtraukimui į visuomeninį gyvenimą, diskriminacijos mažinimui.
Netekome nuoširdžios, šviesios asmenybės, kurios didžiulis indėlis į nepriklausomos Lietuvos profesinių sąjungų judėjimo kūrimą ir stiprinimą, kultūros darbuotojų ir pagyvenusių žmonių gyvenimą išliks gyvas daugelio atmintyje. Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems, bičiuliams ir kolegoms.
Atsisveikinimas: Rugsėjo 27 d., šeštadienį, nuo 15 val., Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“, Olandų g. 22, III salė, 18.00 val. – Šv. mišios Petro ir Povilo bažnyčioje. Rugsėjo 28 d., sekmadienį, 13.00 val., išnešimas, laidojimas Vilniaus Liepynės (Naujininkų) kapinėse.