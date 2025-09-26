Lrytas Premium prenumerata tik
Paaiškėjo, kada G. Nausėda susitiks su I. Ruginiene ir kultūros bendruomene

2025 m. rugsėjo 26 d. 13:40
Kultūros bendruomenei piktinantis naujuoju ministru Ignotu Adomavičiumi, prezidentas Gitanas Nausėda antradienį kvies bendruomenės atstovus į susitikimą, sako šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. Tiesa, G. Nausėda pirmadienį šią situaciją aptars ir su premjere Inga Ruginiene.
„Pirmadienį numatomas susitikimas su premjere. Antradienį planuojama kviesti kultūros bendruomenę susitikti, pasikalbėti“, – interviu Eltai teigė F. Jansonas.
„Prezidentas bandys šioje situacijoje rasti galimybes sumažinti įtampas, sumažinti susipriešinimą. Kalbėsis, ieškos sprendimų. Prezidentas yra valstybės vadovas, jis ieškos sprendimų“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaujantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų.
Reaguojant į situaciją, penktadienį atsistatydino ir visa Literatūros taryba.
