Prie URM – Palestinos rėmėjų piketas: reikalauja apsaugoti į Gazą plaukiančią flotilę

Šalia institucijos protestuotojai išsirikiavo su Palestiną palaikančiais plakatais: „Nesvarbu, Ukraina ar Palestina – okupacija yra nusikaltimas!“, „Kol Europa finansuoja – Izraelis bombarduoja“, „Tai ne karas, ne konfliktas, o genocidas“.
„Pagrindinis šio protesto tikslas – reikalauti ministerijos imtis veiksmų apsaugant ir Lietuvos pilietį, ir kitus žmones, kurie gabena humanitarinę pagalbą su Gazos humanitarine flotile“, – Eltai teigė vienas protesto organizatorių Ajus Jurgaitis.
„Ministras (Kęstutis – ELTA) Budrys yra sakęs, kad turi būti teikiama daugiau humanitarinės pagalbos ir kad tai svarbu – pasisakė labai švelniai, norisi tikėtis, kad įmanoma pasisakyti ir stipriau, laikantis principinės žmogaus teisių pozicijos, kaip tą daro Ukrainos atžvilgiu“, – akcentavo jis.
Tuo metu Vilniaus universiteto sociologijos studentas Ignas tikisi, kad Lietuvos institucijos nenumos ranka į tai, jog keliaujant minėtai flotilei yra galimai bombarduojamas Lietuvos pilietis.
„Čia susirinkome, nes prieš kelias dienas buvo bombarduotas Aleksandro – lietuvio, dabar plaukiančio flotilėje link Gazos – laivas. Jis su mumis susisiekė ir prašė, kad sureaguotume ir parodytume, kad Lietuvai turi rūpėti, kad bombarduojamas mūsų šalies pilietis“, – Eltai sakė prie URM protestuojantis Ignas.
„Tikimės, kad URM netylės ir nenumos ranka. Kai lietuviai buvo Izraelyje, tada jiems buvo užsakytas specialus lėktuvas, kad sugrįžtų. O dabar, kai lietuvį bombarduoja – atrodo, jog niekam nerūpi. Norime parodyti, kad taip negalima elgtis. Reikia priešintis prieš vykstantį genocidą“, – tikino studentas.
URM atstovas: su Lietuvos piliečiu buvo susisiekta
Su protestuotojais išėjęs pasikalbėti URM Globalių reikalų grupės direktorius Vytautas Pinkus žurnalistams teigė, kad Izraelio Užsienio reikalų ministerija bei šios šalies ambasada Lietuvoje buvo informuota, jog esant kontaktui su flotile būtų vengiama bet kokių jėga paremtų veiksmų.
„Akcentavome jiems, kad būtų vengiama bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti lietuvio ar bet kurio kito ten esančio asmens gyvybei, kai bus padarytas kontaktas su flotile“, – teigė V. Pinkus.
Jis pabrėžė, jog vis dar galioja rekomendacija nevykti į Gazos ruožą, nes nėra galimybių užtikrinti ten esančių žmonių saugumo.
Anot V. Pinkaus, su minimu Lietuvos piliečiu anksčiau susisiekusi konsulė perdavė reikiamą informaciją, kur kreiptis, jeigu iškiltų konsulinės pagalbos poreikis.
URM Globalių reikalų grupės direktorius taip pat pabrėžė, jog Izraelis savo ruožtu informavo, kad flotile atplaukiantys žmonės į Gazą įleisti nebus – jie bus sulaikyti.
„Tuomet yra du variantai – arba jie savanoriškai išvyks iš šalies, arba bus vykdomas teisinės procedūros, bus laukiama teismo Izraelyje. Natūralu, kad tokiu atveju, jeigu bus sulaikyti mūsų piliečiai, mūsų konsuliniai pareigūnai įsijungs (į procesą – ELTA)“, – teigė jis.
„Tai yra pareiga tos šalies, kur vyksta įvykiai. Jeigu sulaikomas kitos šalies pilietis ir jeigu jis pageidauja, kad būtų kreiptųsi į atstovybę, tai privalo ta šalis kreiptis į atstovybę“, – pridūrė V. Pinkus.
Protesto dalyviai reikalauja į Gazą plaukiančios humanitarinės „Global Sumud“ flotilės, kurioje dalyvauja ir Lietuvos pilietis Aleksandras Chichlovskij, apsaugos. Šią flotilę sudaro virš 50 laivų iš daugiau nei 44 šalių, o taip pat ir 500 civilių-savanorių įgulų. Flotilė gabena šimtus tonų maisto ir medicinos reikmenų į Gazos Ruožą – tokiu būdu siekiama nutraukti Izraelio vykdomą blokadą.
Piketo dalyviai reikalauja URM dėti visas pastangas, kad būtų užtikrintas flotilės įgulų ir laivų saugumas, kaip to reikalauja tarptautinė teisė. Taip pat norima, kad būtų tiekiama visokeriopa pagalba jau minėtajam A. Chichlovskij bei kitiems flotilės dalyviams tuo atveju, jeigu Izraelis panaudos jėgą ar kitas neteisėtas priemones. Galiausiai, raginama laikytis tarptautinių įsipareigojimų pagal Genocido prevencijos ir baudimo už jį konvenciją, įskaitant ir tikslines pastangas nutraukti Gazos blokadą.
Protestą organizavo Palestino palaikymo grupė Vilniuje (POPPIES), Vilniaus universiteto (VU) bei Vilniaus dailės akademijos (VDA) studentai už Palestiną, kiti propalestinietiškų bendruomenių dalyviai.
Užsienio reikalų ministerija (URM)PalestinaGazos Ruožas
Rodyti daugiau žymių