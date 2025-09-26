Lrytas Premium prenumerata tik
Už vairo neblaivus sugautas Raseinių tarybos narys: automobilyje rastas ginklas

2025 m. rugsėjo 26 d. 16:10
Lrytas.lt
Vėlų rugsėjo 3-iosios vakarą Šiaulių apskrities pareigūnams neblaivus įkliuvo Raseinių rajono tarybos narys socialdemokratas Antanas Kilčauskas. Kaip praneša portalas „Delfi“, politiko automobilyje buvo rastas ir ginklas.
Kaip „Delfi“ informavo Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, A. Kilčausko vairuojamas automobilis buvo sustabdytas rugsėjo 3 d. apie 23.52 val. Raseinių rajone, Sūkuriškių kaime.
„Delfi“ žiniomis, patikrinus politiko blaivumą bekontakčiu alkoholio kiekio matuokliu, šis parodė teigiamą rezultatą. Kadangi A. Kilčauskas dėl sveikatos problemų negalėjo blaivumo tikrintis tikslias promiles rodančiu matuokliu, politikui buvo atliktas kraujo tyrimas.
Penktadienio popietę paaiškėjo, jog vyrui buvo nustatytas 0.43 promilės neblaivumas.
Už transporto priemonės vairavimą esant neblaiviam politikui gresia 800–1100 eurų siekianti bauda bei teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas iki pusantrų metų.
Vyrui taip pat bus surašytas protokolas ir už ginklo nešiojimą esant neblaiviam.
Už šį nusižengimą gresia bauda nuo 60 iki 120 eurų.
