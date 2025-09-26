Už vairo neblaivus sugautas Raseinių tarybos narys: automobilyje rastas ginklas

Kaip „Delfi“ informavo Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, A. Kilčausko vairuojamas automobilis buvo sustabdytas rugsėjo 3 d. apie 23.52 val. Raseinių rajone, Sūkuriškių kaime.
„Delfi“ žiniomis, patikrinus politiko blaivumą bekontakčiu alkoholio kiekio matuokliu, šis parodė teigiamą rezultatą. Kadangi A. Kilčauskas dėl sveikatos problemų negalėjo blaivumo tikrintis tikslias promiles rodančiu matuokliu, politikui buvo atliktas kraujo tyrimas.
Penktadienio popietę paaiškėjo, jog vyrui buvo nustatytas 0.43 promilės neblaivumas.
Už transporto priemonės vairavimą esant neblaiviam politikui gresia 800–1100 eurų siekianti bauda bei teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas iki pusantrų metų.
Vyrui taip pat bus surašytas protokolas ir už ginklo nešiojimą esant neblaiviam.
Už šį nusižengimą gresia bauda nuo 60 iki 120 eurų.
RaseiniaiŠiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatasvairavimas išgėrus
