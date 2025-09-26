Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaAktualijos

Vilniaus rajono taryba nesvarstys siūlymo iš H. Gulbinowicziaus atimti garbės piliečio vardą

2025 m. rugsėjo 26 d. 11:16
Gytis Pankūnas
Nepaisant penktadienį surengto protesto, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendė nesvarstyti siūlymo atimti garbės piliečio vardo iš kardinolo Henriko Gulbinowicziaus. Pastarąjį Vatikanas nubaudė už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą ir pedofilijos slėpimą.
Siūlymą iš dvasininko atimti garbės piliečio vardą tarybai pateikė Laisvės partijos atstovas Danielius Ilkevičius.
Po pateikimo už jo iniciatyvą balsavo 11 tarybos narių, 4 buvo prieš, 12 susilaikė. Taigi, politiko pasiūlymo nutarta nesvarstyti.
Prieš Vilniaus rajono tarybos posėdį prie savivaldybės buvo surengtas piketas – susirinkusieji piktinosi, kad už pedofiliją baustas kardinolas tebėra Vilniaus rajono garbės pilietis. Protestavusieji ragino iš H. Gulbinowicziaus šį titulą atimti, taip pat kėlė klausimą dėl jo vardu pavadintų gatvių pervadinimo.
Portalas lrt.lt anksčiau skelbė, kad 2020 metais, Vatikano sprendimu, kardinolas H. Gulbinowiczius buvo nubaustas už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bei dvasininkų padarytų pedofilijos nusikaltimų slėpimą.
Kaip teigiama portalo publikacijoje, iš kardinolo, kuris jau yra miręs, Lenkijoje buvo atimti garbės titulai, panaikintas dvasininkui skirtas garbės piliečio vardas.
Nepaisant šių sprendimų, Vilniaus rajone H. Gulbinowiczius tebėra laikomas garbės piliečiu, o jo vardu pavadintos trys gatvės. Dvasininkas yra kilęs iš šio krašto.
Anot lrt.lt, Vilniaus rajono savivaldybėje klausimas dėl garbės piliečio vardo atėmimo iš H. Gulbinowicziaus nebuvo svarstytas nė karto. Portalui rajono meras Robertas Duchnevičius teigė, kad esant dabartinei tarybos sudėčiai, kurioje daugumą sudaro Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai, jis nemato prasmės kelti šį klausimą.
Vilniaus rajono savivaldybėpedofilasProtestas
