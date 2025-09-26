Vilniaus rajono taryba nesvarstys siūlymo iš H. Gulbinowicziaus atimti garbės piliečio vardą

Siūlymą iš dvasininko atimti garbės piliečio vardą tarybai pateikė Laisvės partijos atstovas Danielius Ilkevičius.
Po pateikimo už jo iniciatyvą balsavo 11 tarybos narių, 4 buvo prieš, 12 susilaikė. Taigi, politiko pasiūlymo nutarta nesvarstyti.
Prieš Vilniaus rajono tarybos posėdį prie savivaldybės buvo surengtas piketas – susirinkusieji piktinosi, kad už pedofiliją baustas kardinolas tebėra Vilniaus rajono garbės pilietis. Protestavusieji ragino iš H. Gulbinowicziaus šį titulą atimti, taip pat kėlė klausimą dėl jo vardu pavadintų gatvių pervadinimo.
Portalas lrt.lt anksčiau skelbė, kad 2020 metais, Vatikano sprendimu, kardinolas H. Gulbinowiczius buvo nubaustas už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bei dvasininkų padarytų pedofilijos nusikaltimų slėpimą.
Kaip teigiama portalo publikacijoje, iš kardinolo, kuris jau yra miręs, Lenkijoje buvo atimti garbės titulai, panaikintas dvasininkui skirtas garbės piliečio vardas.
Nepaisant šių sprendimų, Vilniaus rajone H. Gulbinowiczius tebėra laikomas garbės piliečiu, o jo vardu pavadintos trys gatvės. Dvasininkas yra kilęs iš šio krašto.
Anot lrt.lt, Vilniaus rajono savivaldybėje klausimas dėl garbės piliečio vardo atėmimo iš H. Gulbinowicziaus nebuvo svarstytas nė karto. Portalui rajono meras Robertas Duchnevičius teigė, kad esant dabartinei tarybos sudėčiai, kurioje daugumą sudaro Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai, jis nemato prasmės kelti šį klausimą.
