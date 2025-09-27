Iš viešosios erdvės dingusi A. Armonaitė atskleidė, kodėl išsitrynė feisbuką ir ką veikia Afrikoje

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai vadovavusios dabar jau buvusios politikės pavardė po 2024 metų rinkimų žaibiškai pranyko iš viešumos.
A.Armonaitės viltys patekti į Seimą per Pasaulio lietuvių vienmandatę visiškai subliuško dar praėjusių metų lapkričio 2-ąją, kai buvo suskaičiuoti paštu keliavę balsai. Jau kitą dieną ji paskelbė, kad atsistatydina iš į Seimą nepatekusios Laisvės partijos pirmininkės pareigų.
Iki susiformuojant naujai Vyriausybei A.Armonaitės pavardė dar skambėjo žiniasklaidoje, ji garsiai kalbėjo ir apie dėl „Teltonikos“ savininko Arvydo Paukščio pareiškimus, virtusiais skandalu, buvo minima ir Laisvės partijos pirmininko rinkimų fone, kur šias pareigas perėmė Tomas Vytautas Raskevičius.
Bet galutinai pasikeitus valdžiai A.Armonaitės pavardė išnyko iš viešosios erdvės.
Po ilgos pauzės šių metų liepos 9 paskelbta, kad 36-erių buvusi politikė prisijungė prie lietuvių sutelktinio finansavimo platformos „InRento“.
„Gruodžio mėnesį pabaigėme darbus ir išvykau į Afriką, kur darbuojasi mano vyras. Daugiau laiko skyriau artimiesiems. Turėjau kvietimą į Paryžiaus pažangiųjų mokslų institutą, kur pakvietė pasidalinti politine-vykdomąja patirtimi. Buvau vizituojančia moksline bendradarbe, – LRT radijo laidoje „Pas Nemirą“ kalbėjo A.Armonaitė. – Kurį laiką praleidau Paryžiuje, tada grįžau į Afriką, o dabar esu Lietuvoje, bet turiu galimybę nesėdėti vienoje vietoje, keliauti ir praleisti daug laiko Afrikoje.“
A.Armonaitė atskleidė, kad jos vyras jai ir einant ministrės pareigas dirbo Burundžio sostinėje Bužumbūroje.
„Tai viena neturtingiausių pasaulyje šalių. Daug keliaujame po ypač Rytų Afrikos regioną, kitur. Ten tu džiaugiesi gamta, žmonėmis, kultūriniais dalykais. Pamatai, kokia Lietuva yra turtinga, nors esu tai sakiusi debatuose ir per rinkimus, kai skambėjo kontraversiškai, bet dviem trečdaliams pasaulio Lietuva yra turtinga, išsivysčiusi valstybė“, – kalbėjo A.Armonaitė.
Ji pasakojo, kad jos pagrindinis darbas – su investuotojais ir kapitalo pritraukimu.
„Tik reikėtų pridėti šauktuką – palyginti neseniai čia esu. Mane pakvietė platformos įkūrėjas iškart, kai dar dirbau ministerijoje. Bet priėmiau sprendimą pailsėti, pažiūrėti pasaulį, pakvėpuoti.
Galiausiai galvojau, kad reikia išbandyti save privačiame sektoriuje.
Nėra taip, kad dirbau su investicijomis ministerijoje ir man viskas automatiškai lengva, bet čia yra daug niuansų, turi išmanyti, todėl tuo metu ir mokausi, bet jaučiu ir matau, kad galiu prisidėti prie augimo. Esame plėtros stadijoje“, – LRT radijo laidoje „Pas Nemirą“ pasakojo A.Armonaitė.
Paklausta apie sprendimą trauktis iš Lietuvoje populiariausio socialinio tinklo „Facebook“ A.Armonaitė pridūrė, kad vis dar naudojasi „Instagram“ tinklu, bet jau ne taip intensyviai, kaip tai darė dirbdama su Laisvės partija.
„Yra tas noras pasinaudoti privatumo teise. Socialiniais tinklais daug naudojausi nuo jaunystės, bet kažkada ateina riba, kai jauti, kad degini laiką, turi perteklinius įspūdžius, kurių nereikia. Nuo viso to atsitraukiau. Ir atsiranda daug laisvo laiko, tad džiaugiuosi tuo“, – sakė ji.
A.Armonaitė išliko Laisvės partijos nare, tačiau pabrėžė – aktyviai politikoje nedalyvauja. Ar artimiausiu metu sugrįš?
„Artimiausiu metu neplanuoju grįžti į politiką. Esu naujame etape. Ar aš niekada negrįšiu? Būtų neišmintinga taip sakyti“, – LRT radijo laidoje „Pas Nemirą“ kalbėjo A.Armonaitė.
Aušrinė ArmonaitėLaisvės partijaTomas Vytautas Raskevičius
