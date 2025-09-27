Lrytas Premium prenumerata tik
D. Šakalienė prakalbo apie klaidą – Kultūros komitete nedirbs

2025 m. rugsėjo 27 d. 08:55
Ketvirtadienį pasirodžius informacijai, kad iki šiol Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirbusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pereis į Kultūros komitetą, pati politikė teigia, jog įvyko klaida.
D. Šakalienė sako darbą pradėsianti Teisės ir teisėtvarkos komitete.
„Neplanavau ir neplanuoju darbuotis Kultūros komitete. Seimo pirmininkas ir frakcijos seniūnė atsiprašė, kad sekretoriate įvyko klaida ir artimiausiame posėdyje ji bus ištaisyta“, – savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje šeštadienio rytą rašė politikė.
„Dirbsiu Teisės ir teisėtvarkos komitete, atsižvelgdama į neretai kylančius iššūkius, kai NSGK komitetui vykdant parlamentinę kontrolę tenka atstovauti KAM“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad parlamentarų ketvirtadienį priimtame nutarime buvo numatyti dideli personaliniai pokyčiai NSGK ir Ekonomikos komitetuose.
Skelbta, jog NSGK palieka D. Šakalienė, kuri neva toliau darbuosis parlamentiniame Kultūros komitete.
Tuo metu šiame komitete dirbęs buvęs kultūros ministras socialdemokratas Šarūnas Birutis, kaip skelbta, tapo NSGK nariu.
