G. Nausėda sako sulaukęs pagyrimo iš D. Trumpo: „Gerai darote!“

Savo instagram paskyroje prezidentas sako iš D.Trumpo sulaukęs ir pagyrimo.
„Trumpas susitikimas bendrai nuotraukai. Pasinaudojau proga priminti JAV Prezidentui Trumpui, kad perkame labai daug suskystintų amerikietiškų dujų per savo terminalą Klaipėdoje ir tiekiame jas ne tik sau, bet ir į 4 regiono šalis. Prezidentas Trumpas: „Gerai darote!“, – sklebė G.Nausėda.
Primename, kad Gitanas Nausėda rugsėjo 22–25 dienomis ldalyvavo Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje.
Per vizitą prezidentą lydi ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Prezidentūra skelbė, kad G.Nausėda kartu su pirmąja ponia susitiks su Niujorko lietuvių bendruomene, lankysis Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) būstinėje.