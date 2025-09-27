Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėda sako sulaukęs pagyrimo iš D. Trumpo: „Gerai darote!“

2025 m. rugsėjo 27 d. 18:42
Lrytas.lt
Į Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją Niujorke išvykęs prezidentas Gitanas Nausėda susitiko ir su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Daugiau nuotraukų (1)
Savo instagram paskyroje prezidentas sako iš D.Trumpo sulaukęs ir pagyrimo.
„Trumpas susitikimas bendrai nuotraukai. Pasinaudojau proga priminti JAV Prezidentui Trumpui, kad perkame labai daug suskystintų amerikietiškų dujų per savo terminalą Klaipėdoje ir tiekiame jas ne tik sau, bet ir į 4 regiono šalis. Prezidentas Trumpas: „Gerai darote!“, – sklebė G.Nausėda.
Primename, kad Gitanas Nausėda rugsėjo 22–25 dienomis ldalyvavo Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje.
Per vizitą prezidentą lydi ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Prezidentūra skelbė, kad G.Nausėda kartu su pirmąja ponia susitiks su Niujorko lietuvių bendruomene, lankysis Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) būstinėje.
Gitanas NausėdaDonaldas Trumpas (Donald Trump)Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.