Socialinių tinklų vartotojai iš karto pastebėjo, kad naujojo ministro atsiprašymas kultūros bendruomenei – parašytas ne jo paties, o dirbtinio intelekto įrankio „ChatGPT“.
„Mieli kultūros bendruomenės nariai,
noriu nuoširdžiai jūsų atsiprašyti. Pagarsėjusios spaudos konferencijos Prezidentūroje metu ir vėliau ne visada tinkamai išreikšdavau savo mintis. Suprantu, kad kai kurios mano formuluotės galėjo nuskambėti ne taip, kaip norėjau, ir galėjo įžeisti jus. To tikrai nesiekiau.
Puikiai suprantu, kad aplink mane, kaip kandidatą, o dabar jau ir pareigas vykdantį kultūros ministrą, susiformavo neigiamas fonas. Būtent dėl to noriu parodyti darbais, kad mano tikslas — ne konfrontacija, o bendradarbiavimas. Aš pasirengęs išklausyti kiekvieną – tiek pritariančius, tiek kritikuojančius ir ieškoti konsensuso su visais.
Kalbėtis yra svarbu, bet dar svarbiau — dirbti. Todėl pažadu dėti visas pastangas, kad kultūros sektorius stiprėtų, kad jūsų lūkesčiai būtų girdimi, o sprendimai kurtų daugiau galimybių.
Nuoširdžiai dėkoju už jūsų poziciją — jūsų balsas būtinas, kad kartu galėtume judėti į priekį. Padarysiu viską, kad iki šiol buvusios klaidos nebesikartotų ir galėtume rasti bendrų sąlyčio taškų“, – savo „Facebook“ ir „Instagrams“ paskyrose rašė I.Adomavičius.
Tačiau po šiuo įrašu pasipylė daugybė komentarų apie tai, kad naujajam ministrui net atsiprašymą turėjo sugeneruoti dirbtinis intelektas.
„Rodos, kad visas darbas kaip „ministro“ vyks ChatGPT „fake it until you make it“ (vaidink kol pavyks – liet.) principu, kaip ir šis AI generuotas tekstas“, – rašė vienas komentatorius.
„Wow, išmokot chat gpt įsijungti!“ – ironizavo kitas.
Tai, kad tekstas rašytas dirbtinio intelekto, išduoda įvairūs ženklai, pavyzdžiui – ilgesni nei lietuviški brūkšniai.
Be to, patikrinus šį įrašą programėlėje, kuri identifikuoja, kiek jame yra dirbtinio intelekto, gautas rezultatas, kad 87 proc. šio įrašo yra dirbtinio intelekto, 13 proc. – žmogaus rašyto teksto.
Paklausus paties „ChatGPT“, ar tai – žmogaus, ar dirbtinio intelekto rašytas tekstas, pats „ChatGPT“ atsakė, kad vien iš šio teksto turinio ar stiliaus neįmanoma visiškai užtikrintai pasakyti, ar jį parašė dirbtinis intelektas, ar, pavyzdžiui, viešųjų ryšių specialistas.
„Tekstas, kurį pateikėte, yra taisyklingas, nuosaikus, diplomatiškas – toks stilius būdingas ir politiniams komunikacijos specialistams, ir AI sugeneruotiems variantams“.
AI tekstai dažnai būna labai tvarkingi, „sušlifuoti“, vengiantys aštresnių emocijų, naudojantys bendras frazes („mano tikslas – ne konfrontacija, o bendradarbiavimas“, „dėti visas pastangas“, „jūsų balsas būtinas“).
Žmogaus rašyti tekstai gali turėti daugiau individualios išraiškos, netikėtų posūkių, asmeninio tono ar net mažų stiliaus netolygumų“, – atsakė „ChatGPT“.
