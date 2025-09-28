G. Nausėda: D. Trumpas gali pasodinti V. Putiną prie derybų stalo, bet tai įmanoma tik vienu būdu

„Turėdamas svertus, kuriuos turi prezidentas Donaldas Trumpas, jis galės priversti Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo. Tai įmanoma tik parodžius jėgą“, – „Fox News“ televizijai lankydamasis JAV sakė G. Nausėda.
Lietuvos vadovas pabrėžė, jog V. Putinas nėra pasiruošęs taikai Ukrainoje dėl „senų imperialistinių ambicijų“.
Kaip skelbta anksčiau, JAV lyderis D. Trumpas po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu savo socialinėje platformoje „Truth Social“ parašė, kad Rusija „be tikslo kovoja“ Ukrainoje trejus su puse metų, nors tikėjosi laimėti „per mažiau nei savaitę“, ir „dėl to ji atrodo kaip popierinis tigras“. D. Trumpas pridūrė, kad V. Putinas ir Rusija „turi didelių ekonominių problemų, ir dabar pats laikas Ukrainai veikti“.
Savo ruožtu G. Nausėda pagyrė tokią JAV lyderio poziciją, o jo kalbą JT Generalinėje Asamblėjoje pavadino stipria.
„Tai buvo stipri kalba. Ji apėmė labai svarbias temas“, – kalbėjo Lietuvos lyderis.
Duodamas interviu „Fox News“ televizijai jis taip pat pabrėžė, jog palankiai vertina JAV prezidento pastangas skatinti Europos šalis taikyti sankcijas Rusijai ir antrines sankcijas tiems, kurie perka rusišką naftą ir dujas.
„Neturi būti kompromiso tarp ekonominės naudos ir geopolitinių tikslų, nes kalbame apie savo saugumą. Jei šiandien mokėsime už rusiškas dujas ar naftą, rytoj galime būti užpulti – šie pinigai maitina Rusijos karo mašiną“, – akcentavo G. Nausėda.
ELTA primena, kad G. Nausėda praėjusią savaitę lankėsi JAV, kur dalyvavo JT Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje.
Vladimiras PutinasDonaldas Trumpas (Donald Trump)Gitanas Nausėda
