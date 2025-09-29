I. Ruginienė kalbėjosi su Ukrainos ministre pirmininke: Lietuvos parama išliks tvirta

„Lietuvos parama Ukrainai yra ir išliks tvirta, nes ji kyla iš nuoširdaus Lietuvos žmonių solidarumo ir atjautos užpultai šaliai bei mūsų bendro intereso – taikios ir saugios Europos.
Ši parama ir toliau bus visapusiška, toliau padėsime Ukrainai kuo greičiau tapti pilnaverte ES nare ir dėsime visas pastangas, kad Ukraina turėtų realias, veiksmingas saugumo garantijas“, – Vyriausybės pranešime cituojama I. Ruginienė.
„Kalbėsime vienu balsu, ragindami partnerius didinti spaudimą Rusijai ir agresijos bendrininkams, nepavargdami siekti Rusijos atsakomybės už padarytus nusikaltimus“, – tęsė ji.
Priduriama, kad J. Svyrydenko pasveikino I. Ruginienę pradėjus vadovauti naujajam Ministrų kabinetui ir pakvietė premjerę vizito į Ukrainą.
Savo ruožtu I. Ruginienė padėkojo Ukrainos ministrei pirmininkei už kvietimą vizitu apsilankyti Ukrainoje ir sutarė pokalbį apie aktualiausius šalims klausimus aptarti jau artimiausiu metu Kyjive.
ELTA primena, kad I. Ruginienė dar rugpjūčio pabaigoje yra užsiminusi, jog tapus premjere jos pirmasis užsienio vizitas būtų į Ukrainą arba į Lenkiją.
Inga Ruginienėkaras UkrainojeUkraina
