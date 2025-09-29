KAM: NATO naikintuvai praėjusią savaitę 5 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Ministerijos duomenimis, rugsėjo 25 d. dieną NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti trijų orlaivių MIG-31, vieno lėktuvo SU-30 bei SU-35, skridusius tarptautine oro erdve iš Kaliningrado į žemyninę Rusijos dalį.
Rugsėjo 26 d. sąjungininkų lėktuvai skrido atpažinti orlaivio Su-35, kuris taip pat skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Rusijos Federaciją.
Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti keturių MIG-31 ir dviejų SU-30 orlaivių. Rusų lėktuvai skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį.
Kiek vėliau sąjungininkai kilo atpažinti ir orlaivio AN-72, skridusio tarptautine oro erdve iš žemyninės Rusijos ir atgal.
Rugsėjo 27 d. Aljanso oro policijos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio SU-24MR ir dviejų SU-33. Šie orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš žemyninės Rusijos ir atgal.
Visais atvejais, išskyrus lėktuvą AN-72, Rusijos orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) nepalaikė.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos, Italijos kariai.
