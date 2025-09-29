Rumunijos teatro scenoje – skanduotė G. Nausėdai

Šiuo vaizdu savo feisbuko paskyroje pasidalijo visuomenininkas Andrius Tapinas.
Vaizdo įraše girdėti, kaip nuo scenos vienas aktorių angliškai kreipiasi į publiką, paprašydamas paskanduoti kartu su žodžius – vieną, reiškiantį gėdą, o kitą – Lietuvos prezidento pavardę.
Publika vieningai prisijungia prie aktorių ir skanduoja šią frazę.
„Kultūros žmonių protestai gali įgauti pačias įvairiausias formas – nuo tyloje diriguojančio dirigento iki Oskaro Koršunovo / Vilniaus miesto teatras skanduotės gastrolėse Rumunijoje, Cluj Napoca mieste, paaiškinant žiūrovams, kodėl mums gėda dėl savo prezidento.
Svarbiausia, kad valdžia nesijustų patogiai, kad negalvotų, jog kultūrininkai nepatenkinti, bet vardan kultūros pakentės, kad bebus taip, jog praeis šiek tiek laiko ir grįšim į „įprastus reikalus“ arba business as usual.
Net ir nedidelis protesto akcentas, ypač ten, kur dalyvauja aukščiausi valdžios atstovai yra labai svarbus ir, neabejoju, kad susilauks ne mažiau palaikymo, nei OKT paraginti „Gėda Nausėda“ skanduojantys Rumunijos teatro gerbėjai. O Oskaras Korshunovas – puikiai ir bravo!“ – rašė A.Tapinas.
Protestuodamas prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G.Nausėdos globos, apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
Prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė, taip pat pranešta, kad renginyje nepageidaujamos premjerės I.Ruginienės ir I.Adomavičiaus kalbos.
Su kultūros bendruomene praėjusią savaitę jau susitiko premjerė, šį antradienį tai padaryti ketina ir prezidentas.
Prezidento vyriausiais patarėjas Frederikas Jansonas sako neįsivaizduojantis, kaip kritikos ir protestų sulaukęs naujasis kultūros ministras, „aušrietis“ I.Adomavičius galės tęsti darbą šiose pareigose.
„Jis iš anksto buvo iš esmės pasmerktas ir aš neįsivaizduoju, kaip galės tęsti savo darbą“, – interviu portalui „Verslo žinios“ sakė F.Jansonas.
Ignotas AdomavičiusAndrius TapinasOskaras Koršunovas
