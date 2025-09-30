„Labai gaila“: paaiškėjo, kodėl I. Ruginienė praleis įspėjamąjį kultūrininkų streiką

„Aš pati spalio 5 dieną būsiu išvykusi, labai gaila. Tačiau mano patarėjų komanda lieka“, – žurnalistams po koalicinės tarybos posėdžio teigė I. Ruginienė.
„Tikrai taip“, – paklausta, ar vizitas bus į Ukrainą, atsakė ji.
Visgi, kol kas ji nenorėjo detalizuoti vizito trukmės ir darbotvarkės.
Tiesa, iš premjero pareigų atsistatydinęs socialdemokratas Gintautas Paluckas pernai vos pradėjęs darbą pirmuoju vizitu taip pat vyko į Ukrainą.
ELTA primena, kad rugpjūčio pabaigoje socialdemokratai pasirašė koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, pakeitusia prieš tai valdančiojoje daugumoje dirbusią Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Praėjusią savaitę Seime prisiekė socialdemokratės I. Ruginienės vadovaujama Vyriausybė.
