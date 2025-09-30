Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaAktualijos

„Labai gaila“: paaiškėjo, kodėl I. Ruginienė praleis įspėjamąjį kultūrininkų streiką

2025 m. rugsėjo 30 d. 17:15
Premjerė Inga Ruginienė pirmuoju vizitu vyks į Ukrainą. Dėl šios priežasties ji praleis sekmadienį vyksiantį įspėjamąjį kultūros bendruomenės streiką.
„Aš pati spalio 5 dieną būsiu išvykusi, labai gaila. Tačiau mano patarėjų komanda lieka“, – žurnalistams po koalicinės tarybos posėdžio teigė I. Ruginienė.
„Tikrai taip“, – paklausta, ar vizitas bus į Ukrainą, atsakė ji.
Visgi, kol kas ji nenorėjo detalizuoti vizito trukmės ir darbotvarkės.
Tiesa, iš premjero pareigų atsistatydinęs socialdemokratas Gintautas Paluckas pernai vos pradėjęs darbą pirmuoju vizitu taip pat vyko į Ukrainą.
ELTA primena, kad rugpjūčio pabaigoje socialdemokratai pasirašė koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, pakeitusia prieš tai valdančiojoje daugumoje dirbusią Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Praėjusią savaitę Seime prisiekė socialdemokratės I. Ruginienės vadovaujama Vyriausybė.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Nemuno aušra
