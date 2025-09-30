Lrytas Premium prenumerata tik
A. Pauliukėnaitė tęs viceministrės darbą Aplinkos ministerijoje

2025 m. rugsėjo 30 d. 13:51
Aplinkos ministras Kęstutis Žuromskas antradienį į viceministrės pareigas paskyrė nuo liepos jas einančią tvarios plėtros ekspertę Airą Paliukėnaitę, pranešė ministerija.
Pasak jos, A. Paliukėnaitė bus atsakinga už klimato kaitos, saugomų teritorijų, gamtos politikos sritis bei bendradarbiavimą su Europos Sąjungos (ES) institucijomis.
Ji taip pat kuruos ir miškų politikos formavimą, kol bus paskirtas naujas už šią sritį atsakingas aplinkos viceministras.
Viceministrė kuruos Aplinkos ministerijai pavaldų Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejų, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybą, Lietuvos zoologijos sodą, Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą.
Pastaruosius penkerius metus A. Paliukėnaitė dirbo agentūroje „Investuok Lietuvoje“, Seimo kanceliarijoje, programoje „Kurk Lietuvai“ bei Europos Komisijoje (EK), pusmetį ėjo buvusio aplinkos ministro Povilo Poderskio patarėjos pareigas.
A. Paliukėnaitė įgijo viešosios politikos magistro laipsnį Maastrichto ir Jungtinių Tautų universitetuose bei politikos mokslų bakalauro laipsnį Vilniaus universitete.
