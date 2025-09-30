Buvę koalicijos partneriai išsakė, ką galvoja apie D. Šakalienę ir Vyriausybę

Antradienį ryte susitikime su liberalais D.Šakalienė sulaukė šūsnio klausimų apie rizikas, susijusias su Remigijumi Žemaitaičiu ir „Nemuno aušra“, tuo metu popiet, susitikusi su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais, ministrė atsakinėjo apie tai, kas vyksta Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) ir kodėl vis byra ministrės komanda.
Buvęs koalicijos partneris, demokratų lyderis Saulius Skvernelis teigė, kad buvusios KAM viceministrės Orijanos Mašalės pasitraukimo iš šių pareigų aplinkybės sukėlė didelį nerimą, kadangi ji buvo atsakinga už strateginį projektą, o jos pasitraukimas buvo labai staigus.
„Jeigu galite atskleisti priežastis – ar yra grėsmė projektams, ar tiesiog prarado jūsų pasitikėjimą viceministrė, kai pasitraukė taip netikėtai?“ - klausė S.Skvernelis.
D.Šakalienė pabrėžė, kad visose vyriausybėse ir visose ministerijose vyksta politinių komandų pokyčiai, ir tai – natūrali proceso dalis. Ministrė taip pat teigė O.Mašalę vertinanti kaip profesionalų ir kompetentingą žmogų.
„Žinau, kad galbūt ne visada visi kolegos taip vertino, bet aš toliau laikausi savo pozicijos, kad tai yra kompetentingas, profesionaliai dirbęs žmogus, man su ja dirbti buvo lengva ir paprasta“, – atsakė D.Šakalienė.
Tačiau S.Skvernelis tokio atsakymo nepriėmė.
„Apie priežastį, gal galite įvardyti? Ar mums (galima – Lrytas) ramiai miegoti dėl to, kad projektai, kuriuos ji kuravo, juda į priekį?“ – perklausė jis, turėdamas omeny Vokietijos brigados dislokavimo klausimą, kurį kuravo buvusi viceministrė.
D.Šakalienė patikino, kad projektus valdo ne vienas viceministras, o didelė komanda, be to, naujasis viceministras, kuris netrukus pradės darbą, ministrės teigimu, taip pat turi didelę patirtį infrastruktūros valdymo srityje.
„Asmeninės priežastys, dėl kurių žmonės keičia darbus, yra natūralus dalykas. Kokių nors priežasčių, kurios turėtų kelti nerimą, šiuo metu nesame identifikavę“, – patikino ji.
Į šį atsakymą suskubo sureaguoti buvęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Giedrimas Jeglinskas.
„Kai ant tiek patoso buvo, kai tik pajuda ar viceministrė, ar jūs, iš tos visos infrastruktūros, tuoj yra viešinama, pijarinama. O dabar – išėjimas, ir viskas pradingsta, tarsi nesvarbu. Galai nesueina, bet viskas ateityje paaiškės“, – kalbėjo G.Jeglinskas.
Politikas taip pat teigė turintis eilę klausimų.
„Esate eksperimentinė Vyriausybė, eksperimentinė ministrė. Tas eksperimentas, matėme, per pastaruosius dešimt mėnesių, mano nuomone, nepasitvirtino. Dabar dirbame toliau. Klausimas toks – Sigito Dzekunsko patraukimas. Išsakykite savo versiją, ir tada mielai galime padiskutuoti“, – ragino G.Jeglinskas.
Į šį klausimą atsakinėti ėmėsi KAM viceministrė Loreta Maskaliovienė, nurodžiusi, kad S.Dzekunskas nebuvo patrauktas iš Gynybos resursų agentūros vadovo pareigų, o siunčiamas į Briuselį atstovauti gynybos pramonei.
G.Jeglinskas teigė girdėjęs visiškai skirtingą dalyką iš tiesiogiai susijusių asmenų.
„Tai yra tai, kad ministrė pirmą savo darbo dieną lapkričio mėnesį, kalbant apie įsigijimus, pasakė, kad S.Dzekunskas yra problema. Pirmą dieną, dar net nepradėjus dirbti su juo. Čia yra problema, kai ministrė ateina su tokia nuomone. Tada laukė jūsų, kol jūs ateisite dirbti, tada prasidėjo spaudimas ir jis buvo priverstas išvažiuoti, jis tikrai nenorėjo ten važiuoti“, – kalbėjo G.Jeglinskas.
„Koks dabar žmogus ateis, kuris dabar valdys milijardus eurų įsigijimų?“ – apie naują Gynybos resursų agentūros vadovą klausė demokratų atstovas, pridūręs, kad tai yra „eilinė jūsų kliurka“.
Savo ruožtu D.Šakalienė pabrėžė, kad nereikėtų vadovautis gandais.
„Žmonės sakė“ nėra argumentas“, – akcentavo ji.
Tuo pačiu ministrė kalbėjo, kad Gynybos resursų agentūros veiklai buvo daug metų, kritikos jai esą buvo girdima ir pačiame NSGK.
„Tačiau aš neatėjau su išankstine nuostata dėl nė vieno konkretaus asmens, ir su Sigitu nemažai darbų buvo padaryta“, – argumentavo D.Šakalienė.
D.Šakalienė kalbėjo neturinti jokių abejonių dėl S.Dzekunsko sąžiningumo, tačiau sistema, kaip pabrėžė ministrė, turi veikti efektyviai.
Tuo metu L.Maskaliovienė pridūrė, kad dėl naujojo vadovo yra skelbiamas konkursas ir dar nėra jokių konkrečių pavardžių.
Savo ruožtu demokratas Domas Griškevičius taip pat norėjo sužinoti, kodėl apskritai tiek daug KAM komandos pastaruoju metu pasikeitė.
„Pripažinkime, gana keistai atrodo, kad jūsų politinėje komandoje, ir ne tik joje, per šiuos du mėnesius vyksta tikrai gausūs pasikeitimai – tai su kuo tai surištumėte?“ – teiravosi jis.
D.Šakalienė atsakė, kad per 10 mėnesių jos darbo šioje pozicijoje pasikeitė du politinės komandos nariai – tai, anot jos, yra normali proceso dalis, turint omenyje, kad keitėsi ir Vyriausybė, spaudimas buvo didelis.
Tuo pačiu D.Šakalienė sureagavo ir į kritiką dėl buvimo „eksperimentu“.
„Gynyba turėtų būti aukščiau politinių reitingų ir rinkimų. Labai norėčiau, kad grįžtume į šį laikotarpį. Eksperimentais gal nevadinsime tokių procesų, šioje srityje dirbu ne vienerius ir ne dvejus metus.
Ir ta patirtis, kai kalbame apie ministro poziciją, tai tiek mano kolega Laurynas Kasčiūnas pirmą kartą buvo gynybos ministru, Arvydas Anušauskas – pirmą kartą, aš taip pat“, – pabrėžė ji.
Atsakė dėl kelio
D.Šakalienė taip pat sulaukė klausimo dėl kelią į Rūdninkų poligoną su defektais nutiesusios įmonės – anot jos, įmonė „Fegda“ yra pasirengusi bendradarbiauti, siekiant sutvarkyti padarytus projekto defektus. Vis tik, pasak socialdemokratės, jos vadovaujama ministerija šioje situacijoje neatmeta ieškoti ir teisinių sprendimų.
„Kiek suprantu „Fegda“ yra pasiruošusi bendradarbiauti. Kaip tai atrodys, pamatysime. Tačiau mes esame pasiruošę ir kitiems sprendimams, jeigu prireiks – ir teisiniams“, – kalbėjo D.Šakalienė.
Pasak jos, atlikta ekspertizė rodo, kad šio kelio sutvarkymui neužteks kosmetinių pakeitimų.
„Pavasarį buvo užsakyta ekspertizė, rugpjūtį ji buvo priduota. Tuomet prasidėjo ta įdomioji dalis, kai iš vienos pusės buvo matoma, kad dar galima klijuoti, kažkokias siūles užpildyti. Aš nesu statybininkė, bet paskaičius ekspertizės išvadas akivaizdu, kad čia būtų kosmetinis veiksmas. Turėjome jau susitikimus, kurių metu aiškiai pasakėme, kad šitas kelias turi būti sutvarkytas taip, kad jis būtų funkcionalus, ir tai turi būti padaryta kuo greičiau“, – dėstė ministrė.
Kaip praėjusią savaitę skelbė portalas „Delfi“, kelyje į Rūdninkų poligoną, kurį nutiesė įmonė „Fegda“, iš karto po įrengimo pastebėti defektai. Vis tik, anot portalo, karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš bendrovės esą nereikalauja kelio tiesti iš naujo, ten šiuo metu atliekami remonto darbai.
Anot „Delfi“, laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius „Fegdoje“ nuo 2024 m. lapkričio 19 d. iki 2025 m. kovo 7 d. ėjo komercijos direktoriaus pareigas – po to, kai įsiteisėjus Apeliacinio teismo nuosprendžiui Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) dėl kaltinimų „čekiukų“ byloje politikui panaikino Jonavos mero įgaliojimus.
Įmonė „Fegda“, šiuo metu laimėjusi viešųjų pirkimų konkursą tvarkyti du kelio ruožus A2 magistralėje Vilnius-Panevėžys, dalyvauja „Rail Baltica“ projekte.
Vasarą žiniasklaida skelbė, kad „Fegda“ tvarkytame A5 ruože, jungiančiame Marijampolę su Lenkijos pasieniu, po kiek daugiau kaip pusmečio keliose vietose kelio danga įsmuko iki 35 centimetrų.
