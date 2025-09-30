D. Matulionis: tikimasi artimiausiu metu pradėti pokalbius su savivaldybėmis dėl karinių poligonų

„Artimiausiu metu mes tikimės pradėti pokalbius su konkrečiomis savivaldybėmis“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.
Visgi, savivaldybių, kurių teritorijoje galėtų atsirasti naujas karinis poligonas, šalies vadovo patarėjas neatskleidžia.
„Šiandien dar būtų per anksti apie tai sakyti“, – akcentavo jis.
D. Matulionis taip pat teigė, kad svarstoma, kokias naudas pasiūlyti savivaldybėms mainais už galimybę jų teritorijoje statyti poligoną.
„Mes savivaldybėms turime labai aiškiai pasiūlyti paketą, kuris būtų joms naudingas. (...) Ar tai būtų kompensacinis mechanizmas, ar tai būtų papildomos investicijos (…). Galbūt yra kitų poreikių, į kuriuos reikėtų atsižvelgti“, – kalbėjo prezidento patarėjas.
ELTA primena, kad birželio mėnesį Aplinkos ministerija nurodė septynias naujam kariniam poligonui tinkamas teritorijas. Vis tik, kaip tuomet pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), brigados dydžio poligonui reikalingo 20 tūkst. hektarų ploto vienoje vietovėje nėra.
Rugpjūčio pabaigoje krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad artimiausiomis dienomis ketinama sulaukti galutinio vertinimo ir atrinkti dvi kariniam poligonui tinkamas teritorijas.
Seimo rudens sesijai KAM planuoja paruošti reikalingus teisės aktų projektus ir pateikti galutinį pasiūlymą dėl poligono, kaip kad įpareigojo vasaros pradžioje posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT).
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas. Apie naujojo poligono poreikį dar kovo pradžioje užsiminė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kuris teigė, kad tinkamiausia vieta būtų Pietų Lietuva.
Deividas MatulionisPrezidentūrapoligonas
Rodyti daugiau žymių