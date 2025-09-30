Lrytas Premium prenumerata tik
2025-09-30
19:00
BC Dubai
Belgrado „Partizan“
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
„Barcelona“
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Milano „Olimpia“
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Miuncheno „Bayern“
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Madrido „Real“
2025-10-01
20:30
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos diena

I. Ruginienė – apie tai, kaip įtikins kultūros bendruomenę pakeisti nuomonę dėl I. Adomavičiaus

2025 m. rugsėjo 30 d. 16:43
Premjerė Inga Ruginienė tikisi, kad kritiškai nusiteikusi kultūros bendruomenė pakeis nuomonę dėl „aušriečių“ deleguoto ministro Ignoto Adomavičiaus.
Vyriausybės vadovė viliasi, kad pastarasis gebės įrodyti, jog ateina dirbti „už“, o ne „prieš“ kultūrą.
„Gerbiame kultūros bendruomenės poziciją, bet kultūros ministrui reikia leisti pradėti vykdyti programą ir daryti pirmus darbus. Programa yra gera, nukreipta į kultūros srities stiprinimą ir labai tikiuosi, kad savo darbais galėsime įtikinti kultūros bendruomenę, kad ateiname dirbti už, o ne prieš“, – žurnalistams po koalicinės tarybos posėdžio teigė I. Ruginienė.
Inga Ruginienė Ignotas Adomavičius Nemuno aušra
