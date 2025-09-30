Iš G. Nausėdos patarėjos – žinia: kas per susitikimą buvo sutarta su kultūros bendruomene

„Susitikimo metu prezidentas, visų pirma, padėkojo už sąžiningą pokalbį, tarė ačiū kultūros bendruomenei už sutelktumą, orią, vertybinę pilietinę poziciją.
Prezidentas patikino, kad tai vertina kaip pilietinės visuomenės brandumo ir budrumo pavyzdį, kuris itin svarbu šioje geopolitinėje situacijoje“, – po susitikimo žurnalistams sakė G. Nausėdos vyriausioji patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais.
„Prezidentas palinkėjo neleisti sau susitaikyti, toliau laikytis aktyvios pilietinės pozicijos ir dar kartą dėkoja už bendrą mūsų visų rūpestį, už mūsų atsakomybę už Lietuvą“, – dėstė ji.
Pasak J. Karpavičienės, susitikimo metu šalies vadovas paaiškino sprendimo skirti „aušrietį“ Ignotą Adomavičių kultūros ministru.
„Prezidentas dar kartą pristatė sunkaus sprendimo skirti valdančiosios koalicijos kandidatą į kultūros ministrus aplinkybes – pasirinkimą dėl blogo ir blogo sprendimo“, – dėstė patarėja.
„Šalies vadovo pozicija yra vienareikšmė ir dėl to buvo sutarta, kad tokie dariniai kaip „Nemuno aušra“ gimsta ir lobsta iš susipriešinimo. Ir reikia tikėtis ir linkėti, apie ką buvo kalbėta, konstruktyvaus, abipusiu pasitikėjimu ir pagarba grįsto dialogo, kad visuomenės susipriešinimas būtų mažinamas ir kad būtų siekiama užkirsti kelią destruktyvioms, kiršinančioms jėgoms“, – nurodė J. Karpavičienė.
Patarėja taip pat pažymėjo, kad susitikimo metu buvo pasidžiaugta, kad susiklosčiusi situacija prisidėjo prie to, jog kultūra įvardijama kaip strateginė valstybės gyvenimo sritis.
„Pasidžiaugta tuo, kad dabar vykstantys procesai išryškino svarbų reiškinį ir prie to prisidėjo kultūros bendruomenės ir kitos visuomenės pilietinis aktyvumas – tai pagaliau yra identifikuojama strateginė, tikroji kultūros vieta valstybės ir visuomenės sąrangoje“, – akcentavo ji.
Ar bus atlieptas kultūrininkų reikalavimas – neaišku
Kaip skelbta, kultūros bendruomenė reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Prezidento patarėja nurodė, kad susitikimo metu nebuvo kalbama, kaip atliepti šį prašymą. Anot jos, buvo tik pasikeista nuomonėmis.
„Buvo keičiamasi nuomonėmis apie įvairias galimybes, bet tikrai nebuvo priimta kažkokių konkrečių susitarimų ar konkrečių pasiūlymų. Vienas iš labai svarbių dalykų yra tas, kad mes gyvename parlamentinės demokratijos valstybėje ir dėl to veikimas vien tik prezidento atžvilgiu tikrai nėra pakankamas. Reikia taip pat bendrauti su partijomis, su valdančiąja koalicija ir siūlyti atkreipti dėmesį į tai, kad galbūt gali būti kitoks politinių jėgų santykis – turiu mintyje, ministerijų santykius“, – svarstė J. Karpavičienė.
Tuo metu klausiant, ar prezidentas neketina reikšti nepasitikėjimo I. Adomavičiumi, patarėja sakė, kad buvo atkreiptas dėmesys į premjerės Ingos Ruginienės įsipareigojimą padėti Kultūros ministerijos vadovybei.
„Prezidentas vakar po susitikimo su ministre pirmininke atkreipė dėmesį į tai, kad šita situacija, kuomet ministrė pirmininkė deklaruoja prisiimsianti atsakomybę ir prioritetinį dėmesį kultūrai, kultūros laukui, gali būti vienas iš faktorių, kuris sugrąžintų kultūrą į strateginį valstybės ir visuomenės gyvenimo lygį“, – kalbėjo Prezidentūros atstovė.
Sulaukė klausimų dėl prieštaraujančių pozicijų
Nors šalies vadovas patvirtino „aušrietį“ I. Adomavičių kultūros ministru, susitikimo su kultūros bendruomene metu paragino aktyvistus nesusitaikyti su esama padėtimi.
Teiraujantis dėl tokios prieštaringos Prezidentūros pozicijos, J. Karpavičienė aiškino, kad ministro paskyrimas nebuvo paprastas ir lengvas sprendimas.
„Visų pirma, prezidentas tvirtino tuos kandidatus, kurie buvo jam pateikti valdančiosios daugumos. Jis tikrai nedalyvavo kažkokiuose svarstymuose dėl ministerijų persiskirstymo ir panašiai. Prezidentas turėjo priimti sunkų sprendimą tuomet, kai jam, kaip šalies vadovui, buvo pateiktos kandidatūros, kurias jis, kaip šalies vadovas, laikydamasis Konstitucijos, patvirtino, įsivertindamas sudėtingą situaciją“, – Prezidentūros poziciją dėstė ji.
„Prezidento raginimas plačiąja prasme būti atidiems, budriems, stebėti situaciją ir prisidėti prie to, kad tie prasidėję politiniai procesai vestų prie politinės kokybės“, – pridūrė ji, detalizuodama, ką reiškia prezidento palinkėjimas kultūros bendruomenei.
„Šalies vadovo pozicija yra vienareikšmė ir dėl to buvo sutarta, kad tokie dariniai kaip „Nemuno aušra“ gimsta ir lobsta iš susipriešinimo. Ir reikia tikėtis ir linkėti, apie ką buvo kalbėta, konstruktyvaus, abipusiu pasitikėjimu ir pagarba grįsto dialogo, kad visuomenės susipriešinimas būtų mažinamas ir kad būtų siekiama užkirsti kelią destruktyvioms, kiršinančioms jėgoms“, – nurodė J. Karpavičienė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
Gitanas NausėdaPrezidentūraIgnotas Adomavičius
Rodyti daugiau žymių