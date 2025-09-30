Klausimų dėl I. Adomavičiaus ir streiko sulaukęs R. Žemaitaitis pats atsakė savo klausimų lavina

Jis nesureikšmina ir renginių, kuriuose nebepageidaujamas ne tik ministras, bet ir prezidentas Gitanas Nausėda.
„Aš ta proga nusipirkau streikui naują švarką, eisiu pažiūrėti į tą braškelę ar kas ten, tą roželę, kur vaikščiojo aplink Daukanto aikštę“, – pareiškė R.Žemaitaitis.
Politikas ragino baigti „cirkus“ ir leisti ministrui bei ministerijai pradėti dirbti.
„Specialistai, žmonės eina į susitikimus su ministru, biudžeto formavimas, o procesai – mitingai ar piketai, jie tampa kažkokiu man nelabai suprantamu žanru. Tie patys piketuotojai piketavo prieš mane, tie patys piketuotojai piketavo prieš koaliciją, tie patys piketuotojai piketavo prieš Gintautą Palucką, tie patys piketuotojai rugsėjo 10 dieną irgi piketavo.
Klausimas, ar jie yra samdomi, dirbantys pagal individualią veiklą, mažoji ūkinė bendrija, kas juos visus gena lauk darbo metu piketuoti?“ – klausė „aušrietis“.
Paklaustas, iš kur žino, kad visuose mitinguose dalyvauja tie patys asmenys, R.Žemaitaitis atsakė, kad pažino juos iš nuotraukų naujienų portaluose.
„Taigi yra nuotraukos, jūs, žurnalistai, esate aukso lobynas mums, kai padarote po šimtą nuotraukų, įdedate į savo portalus, atkapstyti pagal veidus kas kur buvo – nieko nėra lengviau“ – aiškino jis.
Tiesa, pasitikslinus, ar R.Žemaitaitis iš tiesų ketina eiti į įspėjamąjį mitingą, šis persigalvojo.
„Niekur aš neisiu, aš turiu darbo, ar jūs juokaujate“, – nukirto politikas.
„Nemuno aušros“ pirmininkas nemano, kad teks grįžti prie ministerijų mainų – dabar, kaip kartojo jis, reikia pradėti dirbti.
„Tie, kurie kaitina, tegul kaitina tą atmosferą, o mes dirbame“, – nurodė R.Žemaitaitis.
Tai paliks savo deleguotą ministrą vieną linčo teismui?
„Ne, koks čia linčo teismas, jis yra žmogus, dirbantis savo darbą. Linčo teismą daro grupuotės, kurios kažko gal bijo, arba kurios nenori, kad kažkas įvyktų, arba tiesiog nori chaoso. Kai aš užduodu klausimą, o dėl ko piketuojate, sako: ai, man nepatinka „Nemuno aušra“. Sakau, gal ministras kokį įsakymą pasirašė netinkamą, sprendimą kokį priėmė – ne, sako, dar nieko nepriėmė“, – dėstė „aušrietis“.
„Palaukite, ką reiškia kompetencijos, dar kartą klausiu? Ką jūs matote, kad ministras penktadienį būtų pasirašęs, jog neatitiktų kompetencijos? Duokite man atsakymą. Jūsų kolega žurnalistas sako, kad net nespėjo. Tai net jūsų kolega žurnalistas juokiasi iš piketuotojų, sakydamas, kad piketuoja šiaip sau, nes žmogus net nespėjo kažko padaryti“, – pridūrė jis.
Dar kartą atkreipus dėmesį, kad piketuoja didelė dalis kultūros bendruomenės, R.Žemaitaitis vėl atsakė savo paties klausimais.
„Kokia kultūros bendruomenė? O tai „Knygų mugė“ čia jau labai svarbus renginys, kad būtinai reikia visiems reaguoti?“ – pasiteiravo jis.
„Pagal jus taip išeina, kad jeigu „Knygų mugė“ sako, kad prezidentas nebekviečiamas, tai reiškia neiti“, – stebėjosi R.Žemaitaitis.
Jis turėjo ir dar daugiau klausimų patiems žurnalistams: „Gal galit pasakyti, kaip gali sutrikti kultūros darbas? Įvardykite, kur gali sutrikti. Atsakykite, kas gali sutrikti. Koks bendradarbiavimas gali sutrikti? Ką ministerija sprendžia „Knygų mugėje“? Kultūros grafikas yra patvirtintas renginių?“
Politikas tikino, kad I.Adomavičiaus kandidatūrą derino su visa partija.
„Taip, su partija tartasi. Su skyriais, su skyrių nariais, su mūsų nariais... Maksimum, kas buvo galima, tą informavome, nes, kaip žinote, laiko turėjome nedaug“, – teigė R.Žemaitaitis.
Beje, pats I.Adomavičius jau bando formuoti savo politinio pasitikėjimo komandą, ir buvo susitikęs su R.Žemaitaičio patarėja Seime Egle Lukošiene. Tačiau pats R.Žemaitaitis tikina pirmą kartą girdintis, kad ji galėtų eiti dirbti pas ministrą.
„Pirmą kartą girdžiu. Dar to negirdėjau, kad Eglė kažkur galėtų... Kad jie važiuoja, dabar padeda, nes užtruks 3–4 savaites, kol STT duos pažymas, kad važiuoja ir Mantas, ir Eglė, ir kita Eglė padėti, tai tikrai padeda, nes tarp dokumentų yra ką veikti.
Ministerija neturi nė vieno žmogaus, kuris būtų iš mūsų politinės partijos, mūsų politinio lauko“, – pabrėžė jis.
