Po kilusio pasipiktinimo D. Šakalienė paaiškino savo žodžius dėl R. Žemaitaičio

Pirmoji savo klausimą uždavė Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, kuri pasiteiravo apie pačios D.Šakalienės vaidmenį atvedant „Nemuno aušrą“ ir jos lyderį Remigijų Žemaitaitį į naująją valdančiąją koaliciją.
„Jūs, manau, visiškai pagrįstai, esate laikoma viena iš tų socialdemokratų politikų, ministrų, kurie yra lyg saugikliai ar vartininkai nuo antivalstybinių veiksmų, politikų ir jėgų. Ir kai vienas negarbingas Seimo narys jus puolė – dabar, tiesa, jūsų koalicijos partneris – mes tikrai nesidalindami į poziciją ir opoziciją, jus užstojome.
Jeigu R.Žemaitaitis šiandien pasakytų, kad nori išmainyti Kultūros ministeriją į Krašto apsaugos ministeriją, tikrai neieškotume „gynybos geno“ R.Žemaitaičio kandidatuose, bet būtume jūsų pusėje“, – su užuomina į prezidento žodžius kalbėjo V.Čmilytė-Nielsen.
Tačiau tuo pačiu politikė pabrėžė, kad su tokiu pasitikėjimu ateina ir atsakomybė.
„Kai antrą kartą buvo kuriama koalicija, ir tuo metu labai daug klausimų buvo pakibę ore, jūs savo interviu ištęsėte ranką ir smarkiai užstojote R.Žemaitaitį.
Kaip krašto apsaugos ministrė, suprantama, skaitote dokumentus su slapčiausia žyma, ir pasakėte, kad R.Žemaitaičio rizikos vertinimas pagerėjo, ir jį tikrai smarkiai legitimizavote tuo metu, kai dar nelabai buvo tokių autoritetų, kurie galėjo jam ištiesti ranką“, – dėstė V.Čmilytė-Nielsen.
Todėl liberalų lyderė, pastebėdama, kokioje krizėje dabar yra koalicija ir kaip „skauda širdį“ prezidentui ir premjerei, paklausė, kaip D.Šakalienė vertina savo tuometinį sprendimą nutiesti R.Žemaitaičiui kelią į koaliciją antrąjį kartą.
„Ar darytumėte taip dabar? Ar manote, kad rizikos vertinimas šios politinės jėgos iš tiesų yra sumažėjęs?“ – klausė V.Čmilytė-Nielsen.
Savo ruožtu D.Šakalienė teigė suprantanti susirūpinimą, nes situacija yra sudėtinga, tačiau tuo pačiu ministrė teigė, kad savo komentaro apie R.Žemaitaičio rizikas negalėtų pakeisti, nes šį vertinimą išsakė remdamasi faktais.
„Noriu padėkoti jums, kad neiškreipėte mano minties, nes buvo nemažai cituojančių, kad sakiau, jog „Nemuno aušra“ ar R.Žemaitaitis pasikeitė, nes jie nepasikeitė. Vertinimas, kad rizika buvo mažesnė negu buvo iš pradžių, paremta tuo, kad jie balsavo gynybos klausimais tikrai ženkliai geriau negu aš tikėjausi. Maniau, kad balsavimai bus labai prasti“, – aiškino D.Šakalienė.
Kaip pavyzdį ministrė pateikė Gynybos fondą.
„Kur kai kurie kolegos iš, man atrodo, patriotiškos salės pusės mane labai nustebino savo balsavimais. Tai „Nemuno aušros“ balsavimai buvo geresni“, – apie konservatorių balsus užsiminė D.Šakalienė.
D.Šakalienė taip pat aiškino, kad kai ji buvo opozicijoje, laikėsi principo, kad gynyba turi būti aukščiau partinių ideologijų, tačiau dabartinėje opozicijoje, anot jos, tai nedominuoja.
„Kova dėl politinių reitingų, ad hominem puolimui ir negražios politinės kovos, net ir gynybos srityje, o kartais būtent gynybos srityje, buvo mūsų politinio lauko politinis bruožas. Todėl politinė situacija yra komplikuota dėl įvairių priežasčių“, – kalbėjo D.Šakalienė.
Tikėjosi daugiau
Tuo metu liberalas Simonas Kairys pastebėjo, kad Gynybos fondą įkūrė praėjusi Vyriausybė.
„O jeigu mes turime kažkokių ginčų ar kitokių matymų, kaip tie pinigai atkeliauja į Gynybos fondą, tai čia jau pasiliksime sau teisę turėti vieną ar kitą nuomonę. Norisi dar kartą pabrėžti, kad gynybos finansavimui reikia konkrečių lėšų, o ne kažkokių pakoreguotų mokesčių tarifų, įsivaizduojant, kad automatiškai tas biudžetas užsipildys“, – kalbėjo S.Kairys.
„Kai kurie sprendimai, sakyčiau, būna tokie psuedo sprendimai, pasižymėti, kad „mes kažką darėme“, – pridūrė jis.
Be to, S.Kairys pabrėžė, kad politikai iš D.Šakalienės tikisi daugiau – ne tik užtikrinti infrastruktūrą Vokietijos brigadai ar įrengti dronų sieną, bet ir veikti kaip reikšminga politinė figūra, kuri galėtų užduoti toną socialdemokratų partijoje.
„Jeigu nesuprantame, kad valstybę reikia saugoti 360 laipsnių kampu, tai bet koks įsivaizdavimas, kad R.Žemaitaičio ir jo jėgos dalyvavimas šiandien nuims aistras rytoj, tai poryt gal bus visiškai kita situacija. Ar nematote, kad uodega pradėjo vizginti šunį? – klausė liberalas.
„Ar jūs, kaip toną galinti užduoti socialdemokratų partijoje, kuri visiškai blaškosi šiandieninėje situacijoje, nematytumėte savo didesnio svorio, aštresnės pozicijos įvardinant, kas yra kas Lietuvoje šiuo metu?“, – klausė S.Kairys, pabrėžęs, kad situacija yra pavojinga.
Tuo metu D.Šakalienė pakartojo suprantanti susirūpinimą, nes situacija iš tiesų sudėtinga – tačiau sudėtinga, anot jos, įvairiais kampais, ir kritiką grąžino opozicijai.
„Kai kalbama apie valstybinį arba ne visai atsakingą valstybinį elgesį, tai to, ko prisižiūrėjau per kelis pastaruosius mėnesius, tai yra labai įvairiose salės pusėse“, – nurodė ministrė.
Taip pat D.Šakalienė priminė, kad tam tikros politinės jėgos, nepaisant pačios D.Šakalienės prieštaravimų pirmą kartą formuojant koaliciją, ragino sudaryti koaliciją su „Nemuno aušra“, o dabar, kai nebėra koalicijoje, yra labai kritiški šiai koalicijos sudėčiai. Taip D.Šakalienė užsiminė apie Sauliaus Skvernelio Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vaidmenį.
Be to, ministrė priminė, kad 46 socialdemokratų skyriai pasisakė prieš koaliciją su demokratais, todėl reikėjo girdėti ir savo partijos balsą.