Prezidentūra – apie tyrimą dėl braziliškų orlaivių: reikėtų peržiūrėti sprendimus

„Dabar yra išties pradėtas STT tyrimas dėl aplinkybių. Taip, jeigu tas tyrimas kažką parodys, tada atitinkamai galbūt ir reikėtų sprendimus peržiūrėti. Bet dabar yra Valstybės gynimo tarybos sprendimas, (priimtas – ELTA) šią vasarą, jis nekinta ir mes laikomės to sprendimo.
Ir aš tikiuosi, kad Krašto apsaugos ministerija geranoriškai bendradarbiaus su STT, kad paneigtų visas tas insinuacijas, jeigu jų yra. Nebent kas nors iš tikrųjų už to yra.
Bet, mūsų žiniomis, kol kas mes tikrai neturime jokių abejonių dėl to ir pasitikime Krašto apsaugos ministerija ir mūsų kariuomene“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė D. Matulionis.
Vis tik, patarėjo manymu, diskusija dėl minėtų orlaivių įsigijimo būtinybės yra keliama dirbtinai. D. Matulionio teigimu, braziliški „Embraer“ lėktuvai yra surenkami Brazilijoje, tačiau didžioji dalis komponentų yra amerikietiški ir europietiški. Be to, pabrėžė jis, šie transportiniai orlaiviai yra sertifikuoti NATO ir Aljanso valstybės juos naudoja.
„Būtent Nyderlandai, kurie pasižymi gebėjimu gerai derėtis ir išsiderėti gerą kainą (...), yra ta (derybose dalyvaujančių šalių grupei – ELTA) vadovaujanti valstybė, siekianti, kad būtų daugiau lėktuvų ir užsakymas būtų didesnis. Todėl kainos ir kokybės santykio prasme tai, turbūt, yra geriausias sprendimas – jis buvo pateiktas kaip geriausias sprendimas“, – dėstė patarėjas.
„Todėl man visa šita diskusija atrodo absoliučiai dirbtinė – ji keistoka“, – konstatavo jis.
ELTA primena, kad Lietuva ketina įsigyti tris „C-390 Millennium“ orlaivius iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Rugsėjį Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo. Tyrimas pradėtas, siekiant pašalinti iškeltas abejones ir atsakyti į klausimus dėl pirkimų procedūrų skaidrumo.
Į STT prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, kreipėsi šio sprendimo kritikai – opozicijoje dirbantys parlamentarai Giedrimas Jeglinskas ir Laurynas Kasčiūnas.
STT pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo, KAM nurodė, kad teiks tyrėjams visą informaciją, tačiau planuojamų įsigijimų stabdyti kol kas neketina.
Savo ruožtu valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad galutinis sprendimas dėl braziliškų orlaivių įsigijimo turi būti priimtas tik sulaukus STT išvadų.
