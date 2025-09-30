S. Skvernelis abejoja G. Nausėdos žodžių patikimumu: kažkas vyksta Daukanto rūmuose

Pasak jo, bauginimas pirmalaikiais rinkimais buvo iš piršto laužtas, o grėsmės, tvirtinant nepilnos sudėties Vyriausybę, išpūstos bei pervertintos. Ekspremjero teigimu, prezidentas Gitanas Nausėda žengė labai prastą žingsnį – Kultūros ministeriją atidavė partijai, kuri skleidžia dezinformaciją. Maža to, pažymi S. Skvernelis, šalies vadovas dėl „Nemuno aušros“ kelis kartus keitė nuomonę, todėl dabar kyla pagrįstų abejonių, ar galima tikėti G. Nausėdos žodžiu.
„Kažkas vyksta tuose rūmuose, kurie yra Daukanto aikštėje“, – retoriškai svarsto S. Skvernelis, pažymėdamas, jog prastesnio sprendimo paskiriant kultūros ministrą nebuvo galima net sugalvoti.
„Geriau jokio ministro nei toks ministras – vienareikšmiškai“, – Eltai sakė politikas.
Apskritai, teigė jis, procesas, kurio metu buvo apsispręsta dėl kultūros ministro, kelia daug klausimų.
„Nuotoliu ieškoti kultūros geno ir bendrauti su kandidatais yra nauja praktika“, – tikino politikas, pažymėdamas, kad tiek prezidentas, tiek socialdemokratai su Inga Ruginiene priešakyje turėjo ne vieną alternatyvų sprendimą.
„Buvo paprastas ir neskausmingas veiksmas. Jis jokių pasekmių neturi. Reikėjo Seimui grąžinti Vyriausybės programą tobulinti. Tada nereikia keisti nei premjerės, nereikia keisti nei paskirtų ministrų. Atsiranda dar papildomos 20 dienų patobulintos programos grąžinimui į plenarinę salę. Per tą laiką buvo galima išspręsti aštrius klausimus ir nepadaryti to, ko nebuvo galima padaryti – Kultūros ministeriją, kurios tikslas kovoti su dezinformacija ir propaganda, atiduoti partijai, kuri tuo užsiima“, – sakė S. Skvernelis.
„Antras variantas buvo nesibaiminti Vyriausybę tvirtinti nepilnos sudėties. Nereikėjo baimintis opozicijos kreipimosi į Konstitucinį Teismą – tai nėra prieš kažką nukreipta. Būtų po kokių pusantrų metų duotas atsakymas. Koks jis bebūtų, jis neturėtų atgalinės galios. Juk kai mano Vyriausybė buvo performuojama išrinkus prezidentą, Konstitucinis Teismas po pusantrų metų pripažino, kad buvo pažeistos procedūros. Buvo tiesiog ateičiai pasakyta, kaip reikia ateityje to nebekartoti“, – teigė politikas.
Todėl, tęsė demokratas, Prezidentūros teiginiai, kad nepilnos Vyriausybės tvirtinimas būtų sukėlęs teisinių problemų ateityje – nėra teisingas požiūris.
„Jokios grėsmės, net ir blogiausiu atveju, jei Konstitucinis Teismas būtų nusprendęs, kad yra prievolė tvirtinti tik pilnos sudėties Vyriausybę. Nebūtų buvę nieko ypatingo: jokių apkaltų ir jokių pasekmių nei prezidentui, nei kažkam kitam“, – tikino S. Skvernelis.
Pasak jo, visiškai nepagrįsta buvo ir pirmalaikių rinkimų baimė.
„Tai yra mistika. Už tai turi balsuoti 85 Seimo nariai. Jūs įsivaizduojate socdemų arba „Nemuno aušros“ frakciją balsuojančią už pirmalaikius rinkimus? Neįmanomas variantas, kad pirmalaikiai rinkimai galėjo įvykti. O mažumos Vyriausybė, jei ir būtų startavusi, būtų trumpalaikis dalykas. Būtų politinių jėgų persiskirstymas Seime. Prezidentą arba paveikė sukurti mitai, arba prezidentas neturi patarėjų, o tik pritarėjus“, – kalbėjo parlamentas.
Abejoja, ar prezidentu bus galima pasitikėti ateityje: kad ir ką jis pasakytų – nebėra garantijos
Todėl, ekspremjero teigimu, šalies vadovas pasirinko ne tik klaidingą ir kultūros bendruomenę įžeidusį sprendimą – anot jo, G. Nausėdos žingsnis galiausiai taps ir priežastimi nepasitikėti pačiu prezidentu.
„Pirmiausiai buvo pasakyta, kad su teroristais aš nesideru. Bet nepraėjo nei 24 valandos ir, Prezidentūros žodžiais tariant, „teroristas“ stovi Prezidentūroje ir šypsosi, spaudžia prezidentui ranką. Buvo pasakyta, kad geriau antilopė nei tokie ministrai – nepraėjo nei kelios dienos ir ministras paskirtas. Kalbėjo ir apie tai, kad prekyba kebabais nebus pakankama patirtis ministrui, bet, pasirodo, kad patirtis su ravioliais tokia gali būti“, – kalbėjo parlamentaras.
Politiko teigimu, virtinė atsitraukimų, kuriuos per pastarąsias kelias savaites padarė prezidentas, nebeleidžia tikėti šalies vadovo žodžio patikimumu.
„Kad ir ką jis pasakytų, nebėra garantijos, jog po 24 valandų bus kitoks sprendimas. Kaip galima tikėti, jei šalies vadovo esminė pozicija, kalbant apie valstybės ateitį ir stabilumą, keičiasi kas 24 valandas. Prezidentas demonstravo tvirtą ryžtą, tačiau vėliau atsitraukė – pradėjo tikti ir partiniai ministrai, ir kebabai, ir antilopės“, – kalbėjo buvęs Seimo pirmininkas, pridurdamas, kad šalies vadovo žodžio tvirtumu bei patikimumu gali sudvejoti ir visuomenė.
„Turime didžiulius geopolitinius iššūkius ir turime prezidentą, kuris gali pasakyti... Tikrai nenoriu, kad taip būtų. Šiandien valstybei priešinsimės iki paskutinio kraujo lašo, o vakare bus pasakyta, kad gal nereikia to daryti, kad galima rasti kitokius sprendimo būdus. Žinoma, hipertrofuotai sakau, bet žodis, kuris keičiasi kas 24 valandos – nežinau, ar kelia visuomenei pasitikėjimą“, – teigė politikas.
Sako, kad premjerė dar neturi galios, o „šešėlinis valdovas“ yra G. Paluckas
S. Skvernelio manymu, ne vieną alternatyvą kultūros bendruomenės protestus sukėlusiam sprendimui turėjo ir socialdemokratai.
„Istorijos pradžia yra tikrai ne Prezidentūroje. Yra politiniai mainai, kada ministerijos buvo pakeistos – tai buvo pirmasis žingsnis į bedugnę. Socialdemokratai net turėdami prezidento spaudimą palikti Žygimantą Vaičiūną ministru – jie tikrai galėjo surasti alternatyvų ir duoti ministrą iš savo rato. Žmogų, kuris nekeltų grėsmės energetinei nepriklausomybei ir būtų priimtinas „Nemuno aušrai“. Bet jie patys iškeitė ministeriją“, – sakė jis, suabejodamas, ar šiuose procesuose aktyviai dalyvavo premjerė I. Ruginienė.
„Manau, kad jos sprendimai nėra savarankiški. Kažkoks šešėlinis valdovas yra socialdemokratų partijoje, kuris šią situaciją suprojektavo“, – teigė S. Skvernelis.
Politiko teigimu, Seimo koridoriuose šiuo metu kalbama, kad nuo socialdemokratų partijos vairo vis dar nepasitraukė 19-oios Vyriausybės premjeras Gintautas Paluckas.
„Mes galime pasikliauti tik neoficialia informacija iš tų žmonių socdemų partijoje, kuriems yra gėda, kas vyksta. Jie vis dar teigia, kad partijos pirmininkas yra Gintautas Paluckas“, – apibendrino Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos"Saulius SkvernelisIgnotas Adomavičius
