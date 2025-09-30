Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vytautas Landsbergis iš ligoninės pasiuntė žinutę: „Aš dar gyvas“

2025 m. rugsėjo 30 d. 12:12
Lrytas.lt
Į ligoninę patekęs Vytautas Landsbergis antradienį pasiuntė žinutę tautiečiams.
93-ejų V.Landsbergis į Santaros klinikas paguldytas buvo penktadienį.
Antradienį jis dar buvo ligoninėje, iš kur ir pasiuntė žinutę.
„Pasakykit visuomenei, kad aš dar gyvas ir dar kurį laiką būsiu gyvas. Tegul nesidžiaugia per daug. Aš dar esu ir prašau iš anksto nesidžiaugti. Gal kai kurie žmonės, kurie laukė kitokios žinios, – jie nenusiramins. Bet jie man nerūpi“, – tv3.lt sakė V.Landsbergis.
Praėjusią savaitę į Santaros klinikas buvo paguldytas ir Valdas Adamkus.
Portalas Lrytas primena, kad V.Landsbergis ligoninėje buvo ir vasarą.
Jis dar liepos pabaigoje kreipėsi į medikus dėl judėjimo problemas keliančio sindromo.
„Prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Santaros klinikas dėl komplikuoto skausminio sindromo, kuris kelia judėjimo problemų. Profesorius hospitalizuotas į klinikas ištyrimui ir gydymui“, – tuomet skelbė Santaros klinikos.
