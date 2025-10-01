D. Šakalienė: su defektais darbus atlikusios įmonės būtų įtraukiamos į „juodųjų“ tiekėjų sąrašą

„Vienas iš principų, kurį norėčiau čia įvesti, tai kad turėtume tam tikrus baltuosius ir juoduosius tiekėjų sąrašus, kaip yra ir kai kuriose kitose NATO šalyse, kad tuomet, kai tiekėjas jau padarė tam tikrų defektų, tai galėtų būti įvestas kaip tam tikras koeficientas vertinant kitus pirkimus – šiuo metu tariamės su teisininkais, kaip galima tai įtvirtinti, kad iš tiesų veiktų“, – Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje trečiadienį sakė D. Šakalienė.
Ministrės teigimu, pagrindinis klausimas kyla dėl to, kodėl nustačius, jog kelias į poligoną nutiestas su defektais, pernai ministerija su „Fegda“ vis tiek pasirašė papildomas sutartis, o pagrindinis kriterijus buvo mažiausia kaina, bet ne kokybė.
„Mes visi norime efektyviai leisti valstybės lėšas ir tikrai nepermokėti, tačiau tai tikrai nėra pakankami kriterijai“, – pridūrė ji.
D. Šakalienės teigimu, ministerijoje jau suformuota darbo grupė, skirta darbui su „Fegda“ ir efektyviam defektų taisymui.
„Turėjome jau du susitikimus su „Fegda“, labai rimtai išsakėme tiesiai šviesiai poziciją – jokie kosmetiniai defektų taisymai nėra priimtini, kariuomenė keliu negali naudotis“, – komisijos posėdyje sakė D. Šakalienė.
Portalas „Delfi“ skelbė, kad, nors į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, karinį projektą koordinuojanti KAM iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Kaip skelbta, nepaisant su defektais įrengto kelio „Fegda“ toliau yra samdoma atlikti infrastruktūros darbus kariniuose objektuose – prie poligono įmonė įrengia dvi kelio atkarpas, vieno kelio vertė yra 1,8 mln. eurų, o kito – 4,3 mln. eurų.
Pats „Fegdos“ vadovas Jonas Jablonskis teigė, kad įmonė 4 km. ilgio vietinės reikšmės vidaus kelio projektavimo ir statybos darbus įvykdė pagal galiojančius teisės aktus, o keli techniniai pastebėjimai buvo nedelsiant išspręsti.
Todėl, pasak jo, kelias pripažintas tinkamu naudoti, tačiau įmonė suteikė dešimties metų garantiją remonto darbams ir įsipareigojo šalinti galimus defektus – tokie buvo pastebėti 2024 m. liepą, po pusmečio nuo kelio eksploatacijos pradžios, bet jie esą neturėjo reikšmingos įtakos technikos mobilumui ar pravažumui.
