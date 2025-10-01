I. Ruginienė įvertino I. Adomavičiaus įsiveržimą į renginį nekviestam

„Šiai dienai kol kas neįmanomas. Bet mes turime sėsti ir kalbėtis“, – pabrėžė I.Ruginienė, po pirmojo šios Vyriausybės posėdžio pranešusi, kad šiam tikslui bus sudaryta derybinė grupė.
Paklausta, kaip ji vertina tai, kad I.Adomavičius nuvyko į teatro festivalį Varėnoje, kai renginio organizatoriai pranešė, kad jis nėra laukiamas, I.Ruginienė nurodė teigiamai vertinanti ministro bandymą kalbėtis.
„Pati irgi stengiuosi kiek įmanoma daugiau bendrauti su bendruomene ir turbūt reikia teigiamai vertinti ministro norą kalbėtis su žmonėmis, paaiškinti savo poziciją.
Kaip ten pavyksta ar nepavyksta, kaip priimama ta pozicija, yra kitas klausimas, bet tai, kad mes, kaip visa Vyriausybė, esame atviri, pasiruošę kalbėti ir išgirsti, tai yra faktas“, – nurodė premjerė.
Nors kai kurie socialdemokratai viešai kalba, kad I.Adomavičius skaldo ir pačią socialdemokratų partiją, I.Ruginienė tikino, kad susiskaldymo partijoje nėra.
„Socialdemokratų partijoje susiskaldymo nėra kol kas. Yra įvairių darbinių nuomonių, ir tai yra normalu vienu ar kitu klausimu turėti tiek tas pačias, tiek skirtingas nuomones. Visada turime diskusijų. Socialdemokratų partija pasižymi demokratija, todėl diskusijų įvairių būna. Bet apie jokį susikaldymą nėra net kalbos“, – patikino I.Ruginienė.
R.Žemaitaičio siūlymas prajuokino
Premjerė taip pat sulaukė klausimo ir dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remgijaus Žemaitaičio siūlymo naikinti Konstitucinį Teismą, tačiau vien šis klausimas I.Ruginienę prajuokino.
„Oi, tikrai ne. Tikrai ne. Ir čia, man atrodo, net nėra apie ką šnekėti“, – juokėsi ji.
Pabrėžus, kad tai yra koalicijos partnerio siūlymas, I.Ruginienė sunkiai rinko žodžius, kaip jį reikėtų pakomentuoti.
„Koalicijos partneris kai kada… Kaip čia diplomatiškai pasakyti? Mėgsta su jumis (žurnalistais – Lrytas) bendrauti. Kaip kažkas sakė – reikia šiek tiek atimti socialinius tinklus. Koalicijos partneris mėgsta bendrauti, bet Konstitucinis Teismas… Apie tai nėra net kalbos. Sunkiai iškovojome nepriklausomybę, kartu kūrėme Lietuvą iš naujo, nuo nulio, sukurta Konstitucija ir Konstitucinis Teismas. Tą reikia gerbti. Tai yra pamatiniai dalykai valstybės. Net nenoriu diskutuoti kita linkme“, – pabrėžė I.Ruginienė.
Inga RuginienėVyriausybėIgnotas Adomavičius
Rodyti daugiau žymių