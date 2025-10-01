I. Ruginienė įvertino I. Adomavičiaus įsiveržimą į renginį nekviestam

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienė įvertino I. Adomavičiaus įsiveržimą į renginį nekviestam

2025 m. spalio 1 d. 14:31
Netylant kultūros bendruomenės pasipiktinimui dėl „Nemuno aušros“ deleguoto kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus, premjerė Inga Ruginienė teigė girdinti susirūpinimą, tačiau, anot jos, Kultūros ministerijos perleidimas į kitos partijos rankas – neįmanomas.
„Šiai dienai kol kas neįmanomas. Bet mes turime sėsti ir kalbėtis“, – pabrėžė I.Ruginienė, po pirmojo šios Vyriausybės posėdžio pranešusi, kad šiam tikslui bus sudaryta derybinė grupė.
Paklausta, kaip ji vertina tai, kad I.Adomavičius nuvyko į teatro festivalį Varėnoje, kai renginio organizatoriai pranešė, kad jis nėra laukiamas, I.Ruginienė nurodė teigiamai vertinanti ministro bandymą kalbėtis.
„Pati irgi stengiuosi kiek įmanoma daugiau bendrauti su bendruomene ir turbūt reikia teigiamai vertinti ministro norą kalbėtis su žmonėmis, paaiškinti savo poziciją.
Kaip ten pavyksta ar nepavyksta, kaip priimama ta pozicija, yra kitas klausimas, bet tai, kad mes, kaip visa Vyriausybė, esame atviri, pasiruošę kalbėti ir išgirsti, tai yra faktas“, – nurodė premjerė.
Nors kai kurie socialdemokratai viešai kalba, kad I.Adomavičius skaldo ir pačią socialdemokratų partiją, I.Ruginienė tikino, kad susiskaldymo partijoje nėra.
„Socialdemokratų partijoje susiskaldymo nėra kol kas. Yra įvairių darbinių nuomonių, ir tai yra normalu vienu ar kitu klausimu turėti tiek tas pačias, tiek skirtingas nuomones. Visada turime diskusijų. Socialdemokratų partija pasižymi demokratija, todėl diskusijų įvairių būna. Bet apie jokį susikaldymą nėra net kalbos“, – patikino I.Ruginienė.
R.Žemaitaičio siūlymas prajuokino
Premjerė taip pat sulaukė klausimo ir dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remgijaus Žemaitaičio siūlymo naikinti Konstitucinį Teismą, tačiau vien šis klausimas I.Ruginienę prajuokino.
„Oi, tikrai ne. Tikrai ne. Ir čia, man atrodo, net nėra apie ką šnekėti“, – juokėsi ji.
Pabrėžus, kad tai yra koalicijos partnerio siūlymas, I.Ruginienė sunkiai rinko žodžius, kaip jį reikėtų pakomentuoti.
„Koalicijos partneris kai kada… Kaip čia diplomatiškai pasakyti? Mėgsta su jumis (žurnalistais – Lrytas) bendrauti. Kaip kažkas sakė – reikia šiek tiek atimti socialinius tinklus. Koalicijos partneris mėgsta bendrauti, bet Konstitucinis Teismas… Apie tai nėra net kalbos. Sunkiai iškovojome nepriklausomybę, kartu kūrėme Lietuvą iš naujo, nuo nulio, sukurta Konstitucija ir Konstitucinis Teismas. Tą reikia gerbti. Tai yra pamatiniai dalykai valstybės. Net nenoriu diskutuoti kita linkme“, – pabrėžė I.Ruginienė.
Inga RuginienėVyriausybėIgnotas Adomavičius
Rodyti daugiau žymių

