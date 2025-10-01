I. Ruginienės patarėjas: būtų naudinga suburti derybinę grupę, kuri kalbėtųsi su kultūrininkais

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienės patarėjas: būtų naudinga suburti derybinę grupę, kuri kalbėtųsi su kultūrininkais

2025 m. spalio 1 d. 09:29
Daliai kultūros atstovų protestuojant prieš Kultūros ministerijos atidavimą į „Nemuno aušros“ rankas, Vyriausybė turėtų suburti derybinę grupę ir diskutuoti su nepatenkinta bendruomenės dalimi, sako premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Tadas Vinokuras.
Daugiau nuotraukų (4)
„Mano nuomone, reikia stabilizavimo. Būtų labai naudinga, jeigu jau šiandien suburtume derybinę grupę, kuri eitų ir ties visais punktais (...) kalbėtųsi su bendruomene ir sakytų, ar mes galime padaryti tai“, – trečiadienį LRT radijui teigė T. Vinokuras.
„Dabar labiausiai trūksta dialogo, tai akivaizdu. Premjerė pasakė, kad ji nori kalbėtis ir šiai problemai skirti ypatingą dėmesį, kad galėtume ją išspręsti“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusį ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose, o institucijai vadovautų kompetentingas, jų interesams tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 63 tūkst. žmonių. Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad naujasis kultūros ministras per kelis artimiausius mėnesius turės įrodyti, jog gali veiksmingai dirbti, ir siūlė I. Adomavičiui taikyti bandomąjį laikotarpį. Tuo metu kultūros bendruomenės atstovai šio siūlymo teigė nepalaikantys.
Inga RuginienėKultūraTadas Vinokuras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.