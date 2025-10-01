J. Olekas apie opozicijos ketinimus kreiptis į teismą dėl J. Sabatausko kandidatūros: jie turi tokią teisę

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaAktualijos

J. Olekas apie opozicijos ketinimus kreiptis į teismą dėl J. Sabatausko kandidatūros: jie turi tokią teisę

2025 m. spalio 1 d. 11:10
Jadvyga Bieliavska
Seimo pirmininkas Juozas Olekas nemato problemos, kad konservatorius Jurgis Razma ketina skųsti teismui parlamento vadovo pateiktą Juliaus Sabatausko kandidatūrą į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus. Pasak socialdemokrato, opozicija turi tokią iniciatyvos teisę, o galutinius sprendimus priims teismas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Demokratinėje valstybėje kiekvienas pilietis, taip pat ir Seimo narys, turi teisę elgtis taip, kaip jam atrodo reikalinga, atsižvelgiant į savo tikslus ir pageidavimus. Gyvename demokratinėje valstybėje, tai yra demokratijos apraiška. Kolega turi galimybę pasinaudoti visomis savo teisėmis, o teismas apsispręs. Aš tikrai nenoriu įtakoti teismo sprendimo. Kaip jis apsispręs, taip ir bus. Matyt, apsispręs teisės aktų nustatyta tvarka, įskaitant ir Konstituciją. Dėl to nematau čia jokios problemos. Tai yra teismo kompetencija vienaip ar kitaip įvertinti“, – trečiadienį Eltai sakė J. Olekas.
Seimo pirmininkas atmeta opozicijos priekaištus, kad Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininkas J. Sabatauskas neturi teisinio darbo stažo, neatitinka šioms pareigoms keliamų reikalavimų. Jo nuomone, Seimo narys, turintis teisininko išsilavinimą, gali užimti KT teisėjo pareigas.
„Manau, kad mes pasiūlėme labai tinkamus kandidatus į KT teisėjus, įskaitant ir mūsų kolegą Julių Sabatauską. Jo kandidatūrą pateikiau todėl, kad jis yra kvalifikuotas ir patyręs specialistas. Jo darbas TTK beveik 25 metus, darbas su Konstitucijos klausimais, tiek atstovaujant Seimą KT, tiek vertinant įstatymų projektus, tikrai yra tinkamas KT teisėjo pareigoms užimti. Aš sulaukiu daug tokių palaikančių, pritariančių teisininkų pozicijų. Todėl manau, kad mūsų sprendimas būtų tikrai geras, stiprinant KT autoritetą visuomenėje“, – teigė J. Olekas.
Jis tikisi, kad Seimas pritars visoms 3 Seimui pateiktoms kandidatūroms į KT teisėjus.
Į šias pareigas pretenduoja Vilniaus universiteto (VU) profesorius Haroldas Šinkūnas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjas Artūras Driukas ir opozicijos kritikuojamas TTK pirmininkas, socialdemokratas J. Sabatauskas.
Kaip ELTA jau skelbė, konservatorius J. Razma ketina teismui skųsti iniciatyvą į KT teisėjus teikti J. Sabatausko kandidatūrą.
Kreipimąsi į Regionų administracinį teismą remiančių parlamentarų parašus pradėjęs rinkti politikas mano, kad J. Sabatauskas neturi šioms pareigoms reikalingo teisinio darbo stažo. Todėl, pasak jo, teismo bus prašoma panaikinti šią kandidatūrą ir įpareigoti Seimo pirmininką pasiūlyti naują kandidatą.
„Teisine prasme tai yra naujas žingsnis – iki šiol nei vienas Seimo pirmininko potvarkis nėra skųstas“, – pastebėjo J. Razma.
Konservatorius sako dėl iniciatyvos palaikymo jau kalbėjęs su keliais Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos atstovais, ketina tartis ir su liberalais.
Paaiškėjus, kad į KT teisėjus teikiama J. Sabatausko kandidatūra, parlamento opozicija tokį J. Oleko sprendimą įvertino kaip teismo politizavimą ir diskreditavimą. Jų teigimu, socialdemokratai užsiima ydinga praktika, todėl kandidatūros jie nepalaikys.
Apie KT politizavimo grėsmes buvo prabilta ir 2023 m., kai į šio teismo teisėjus buvo paskirtas buvęs konservatorius ir tuometis Seimo TTK vadovas Stasys Šedbaras.
Juozas OlekasJurgis RazmaJulius Sabatauskas
Rodyti daugiau žymių

