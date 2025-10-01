KAM plėtos karinę infrastruktūrą Gaižiūnų poligone

Trečiadienį Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo numatoma, kad karinės infrastruktūros plėtrai bus pritaikytas 5,5 ha miško plotas.
Jame planuojama vystyti administracinę, logistinę ir operacinę infrastruktūrą – statyti štabus, kareivines bei kitus logistinius objektus.
ELTA primena, kad valdžia jau kurį laiką diskutuoja apie naujo poligono Lietuvoje kūrimą. Dar kovo pradžioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras tikino, jog Lietuvoje reikės steigti dar vieną poligoną, kuris, pasak jo, galėtų atsirasti pietinėje šalies teritorijoje. Rugpjūčio pabaigoje krašto apsaugai vadovaujanti Dovilė Šakalienė teigė, kad artimiausiu metu ketinama sulaukti galutinio vertinimo ir atrinkti dvi kariniam poligonui tinkamas teritorijas.
Praėjusios kadencijos Seimas priėmė įstatymo projektus dėl papildomų dviejų karinių poligonų Tauragės ir Šilalės rajonuose steigimo.