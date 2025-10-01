KAM pradėjo vidinį tyrimą dėl kelio į Rūdninkų poligoną tiesimo darbų

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
KAM pradėjo vidinį tyrimą dėl kelio į Rūdninkų poligoną tiesimo darbų

2025 m. spalio 1 d. 10:40
Papildyta
Paaiškėjus, kad viešąjį pirkimą laimėjusi bendrovė „Fegda“ kelią į Rūdninkų karinį poligoną nutiesė su defektais, Krašto apsaugos ministerija (KAM) pradėjo vidinį tyrimą ir aiškinsis, ar institucijoje buvo tinkamai atliktos kelio rangos darbų priėmimo procedūros, sako ministerijos atstovas plk. ltn. Rimantas Raudeliūnas.
„Yra pradėtas vidaus tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti, kaip buvo priimti („Fegdos“ atlikti – ELTA) kelio darbai, kaip (priėmimo procedūrų – ELTA) komisija juos priėmė, ką ji vertino, ar viską įvertino, ar visas priemones panaudojo, kurios buvo privalomos pagal įstatymą“, – Seimo Antikorupcijos komiteto posėdyje trečiadienį kalbėjo ministerijos Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyriaus vadovas Rimantas Raudeliūnas.
Pasak Vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Martyno Jovaišos, prokuratūroje buvo gautas prašymas įvertinti, ar institucijų veiksmuose priimant kelią ir nereikalaujant broko ištaisymo nebuvo nusikalstamų veikų požymių, šis pareiškimas esą perduotas nagrinėti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) ir yra tikslinimo stadijoje.
Anot R. Raudeliūno, vykdydamas prevenciją, ministerijos Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrius pirmiausia vertina galimas korupcijos priežastis vykdant karinius įsigijimus.
„Įsigijimų sritis turbūt vienintelė ir labiausiai dėmesio sulaukianti sritis krašto apsaugos sistemoje, todėl pasirinkti, kur labiausiai domėtis ir visus resursus nukreipti – nėra abejonių, būtent įsigijimų srityje“, – aiškino KAM atstovas.
Pernai tokiu principu, anot R. Raudeliūno, didžiausias dėmesys skirtas pirkimams, kurie vykdyti neskelbtų derybų principu, o šiemet esą koncentruojamasi į jau pasirašytų sutarčių vykdymą.
Pasak ministerijai priklausančios Infrastruktūros valdymo agentūros direktoriaus Giedriaus Vanago, priėmimo komisija „Fegda“ įrengto kelio apžiūrą atliko 2023-ųjų gruodį, jis esą atitiko nustatytus reikalavimus – keliui panaudotas aukštesnės kokybės betonas.
„Jeigu kalbant tik apie fizikinius dalykus, betono klasė yra panaudota atsparesnė mechaniniam poveikiui“, – posėdyje sakė jis.
G. Vanago teigimu, „Fegda“ kaip viešojo konkurso laimėtoja buvo atrinkta neskelbtų derybų būdu, kvietimai dalyvauti buvo išsiųsti 7 tiekėjams, iš kurių pasiūlymus pateikė 5.
Visgi komisijos narys, liberalas Vitalijus Gailius kėlė klausimus, kodėl vykdant pirkimą nebuvo tinkamai vykdomos techninės darbų priežiūros procedūros.
„Kodėl nėra atliekami normalūs vertinimai, nepasitelkiami išorės specialistai, o rangovams suteikiama absoliuti valdžia – duodam milijoną pinigų ir padarykit kelią“, – klausė parlamentaras.
Anot G. Vanago, šiuo metu defektams panaikinti galioja trijų lygių „Fegda“ suteiktos garantijos – 5, 10 ir 20 metų laikotarpiui, priklausomai nuo darbų pobūdžio.
Tuo metu parlamentaras Artūras Zuokas pažymėjo, kad, siekiant išvengti panašių situacijų ateityje, reikėtų keisti konkursuose kviesti dalyvauti ir užsienio bendroves, nes Lietuvos įmonėms esą trūksta patirties betoninių kelių tiesime.
„Kai darome uždarus konkursus ir kviečiame tik vietines kompanijas, aišku, mūsų kompanijos neturi konkurencijos ir yra šiek tiek, matyt, atsipalaidavusios“, – aiškino A. Zuokas.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Pasak G. Vanago, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius.
Jo teigimu, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius, likusius kelius įrengti turėtų įmonė „Gevalda“.
Pasak „Delfi“, „Fegda“ prie poligono įrengiamų dar dviejų kelio atkarpų tiesimo darbų vertė siekia atitinkamai 1,8 mln. ir 4,3 mln. eurų.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)Rūdninkų poligonas Fegda
