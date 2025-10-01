NSGK nariai naujuoju pirmininku išsirinko R. Sinkevičių

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos diena

NSGK nariai naujuoju pirmininku išsirinko R. Sinkevičių

2025 m. spalio 1 d. 10:51
Socialdemokratas Rimantas Sinkevičius išrinktas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininku.

Jo kandidatūrą trečiadienį vykusio posėdžio metu palaikė 12 komiteto narių, vienas balsuojant susilaikė.
Šiam sprendimui dar turės pritarti ir visas Seimas.
Kalbėdamas komiteto kolegoms, R. Sinkevičius teigė, jog NSGK turėtų būti atviresnis visuomenei.
„Galvoju, kad komiteto pirmininkas – tai ne koks nors vadovas, o tiesiog posėdžių koordinatorius, moderatorius ir kartu su biuru organizatorius. Žinoma, aš manau, kad komitete mums turėtų sektis dirbti, kadangi visos partijos parlamentinės (...)daugiau mažiau vienodai mato Lietuvos gynybos reikalų svarbą, mato gynybinių resursų vystymą, mato divizijos kūrimą iki 2030 metų, mato Vokietijos brigados pasiruošimą ir atėjimą, mato savo santykių išplėtimą ir paramą Ukrainai“, – nurodė socialdemokratų į NSGK pirmininkus pasiūlytas parlamentaras.
Jo teigimu, NSGK privalo tęsti savo pagrindines funkcijas – užsiimti ne tik teisėkūrinėmis iniciatyvomis, bet ir vykdyti parlamentinę kontrolę, užtikrinti gynybos biudžeto išlaidų skaidrumą.
Anksčiau NSGK pirmininko pareigas ėjo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Giedrimas Jeglinskas, tačiau pasikeitus valdančiosios koalicijos sudėčiai politikas praėjusią savaitę iš posto pasitraukė.
Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetasSeimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkasRimantas Sinkevičius


