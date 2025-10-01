Orai
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. spalio 1 d. 19:05
Nutekinto laiško detektyvas: savivaldybė tvirtina, kad meras apie jo turinį nežinojo
2025 m. spalio 1 d. 19:05
Lrytas Premium nariams
Telšių rajono savivaldybės atstovai tvirtina, kad meras Tomas Katkus nebuvo informuotas apie į viešąją erdvę nutekinto laiško, kuris pasiekė kultūros įstaigas, turinį ir šiam esą nepritaria.
Ignotas Adomavičius
Tomas Katkus
Telšių rajono savivaldybė
