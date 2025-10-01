R. Tamašunienė apie R. Žemaitaičio idėją naikinti KT: tai fantasmagoriškas siūlymas

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaAktualijos

R. Tamašunienė apie R. Žemaitaičio idėją naikinti KT: tai fantasmagoriškas siūlymas

2025 m. spalio 1 d. 12:14
„Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pareiškus, kad reikėtų panaikinti Konstitucinį Teismą (KT), teisingumo ministrė Rita Tamašunienė šią koalicijos partnerio idėją vadina fantasmagoriška.
„Labai toks fantasmagoriškas pasiūlymas, aš sakyčiau. Nes yra ir teismų sistema, kuri veikia Lietuvoje, ir mes turime stiprinti, dėti pastangas, kad didėtų pasitikėjimas teisingumu Lietuvoje“, – žurnalistams prieš Vyriausybės posėdį sakė R. Tamašunienė.
„Ir tai priklauso ne tik nuo teismų, bet ir nuo mūsų piliečių, nuo teikiamų paslaugų, viso mūsų viešo sektoriaus žmonių“, – pridūrė ji.
„Aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis šią savaitę pareiškė, kad KT yra politizuotas, todėl jį reikėtų uždaryti.
Seimo nario priesaiką sulaužiusio politiko teigimu, KT funkcijas galėtų atlikti Lietuvos Aukščiausiame Teisme įsteigtas skyrius.
ELTA primena, kad paaiškėjus, kad į KT teisėjus teikiama socialdemokratų frakcijai parlamente priklausančio Juliaus Sabatausko kandidatūra, parlamento opozicija tokį Seimo pirmininko Juozo Oleko sprendimą įvertino kaip teismo politizavimą ir diskreditavimą. Jų teigimu, socialdemokratai užsiima ydinga praktika, todėl kandidatūros jie nepalaikys.
Savo ruožtu konservatorius Jurgis Razma dėl siūlomos J. Sabatausko kandidatūros ketina kreiptis į Regionų administracinį teismą.
Apie KT politizavimo grėsmes buvo prabilta ir 2023 m., kai į šio teismo teisėjus buvo paskirtas buvęs konservatorius ir tuometis Seimo TTK vadovas Stasys Šedbaras.
Rita TamašunienėRemigijus ŽemaitaitisLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)
