„Pavojus labai realus“: po Izraelio užpuolimo – lietuvio misija

Pagal tarptautinę teisę tarptautiniuose vandenyse galioja netrukdomos laivybos teisė.
Nepaisant to, Izraelio karinis laivynas atakavo 13 iš 44 flotilėje plaukusių laivų ir paėmė į nelaisvę jų įgulas. Flotilės laivas „Catalina“, kuriame plaukia Lietuvos pilietis Aleksandras Chichlovskij, dar tęsia kelionę, bet pavojus, kad jis netrukus bus atakuotas, o lietuvis ir kiti įgulos nariai bus paimti į nelaisvę, labai realus.
„Šios atakos pratęsia liūdną Izraelio neteisėtų veiksmų prieš jūrines humanitarines misijas į Gazą istoriją. Rugsėjo 9–10 d. prie Tuniso krantų, kaip manoma Izraelio dronais, buvo atakuoti ir užsidegė du Global Sumud flotilės laivai. Rugsėjo 24 d. naktį buvo atakuotas ir Aleksandro laivas.
Anksčiau tokių atakų yra buvę daugybė, per 15 metų Gazą pasiekė tik keli laivai. 2010 m. įvyko ir itin tragiškas Mavi Marmara incidentas, kai Izraelio kariai, išsilaipinę flotilės laivuose, nužudė 9 žmones, 30 sužeidė, vienas jų nuo sužalojimų vėliau mirė“, – primena teisininkas dr. Skirmantas Bikelis.
Dar praeitą savaitę Lietuvos nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į valstybės vadovus – Prezidentą Gitaną Nausėdą, Seimo Pirmininką Juozą Oleką, Vyriausybės vadovę Ingą Ruginienę bei Užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį – ragindamos palaikyti ir apsaugoti A. Chichlovskij ir jo humanitarinę misiją, kuria, be to, siekiama atkreipti dėmesį į neteisėtą Izraelio okupaciją, nežmoniškus veiksmus prieš palestiniečius ir įveikti neteisėtą beveik 20 metų trunkančią Gazos blokadą.
Kreipimesi akcentuojama, kad pagal tarptautinę teisę laivai, gabenantys humanitarinę pagalbą, jų įgulos, negali būti nei atakuojami, nei sulaikomi, negali būti sulaikomas ir humanitarinis krovinys. Juo labiau, kad Izraelis Tarptautinio Teisingumo Teismo yra įpareigotas nutraukti veiksmus, kurie lemia katastrofišką humanitarinę Gazos gyventojų padėtį.
Kreipimesi reikalaujama vykdyti deklaruojamą humanitarinę poziciją ir imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrintas flotilės įgulų ir laivų saugumas bei nebūtų jai kliudoma pristatyti humanitarinę pagalbą į Gazą. Taip pat reikalaujama, kad būtų teikiama visokeriopa pagalba flotilėje plaukiančiam Lietuvos piliečiui ir kitiems flotilės dalyviams tuo atveju, jeigu Izraelis panaudotų jėgą ar kitas neteisėtas priemones prieš flotilę.
Kreipimąsi pasirašė Lietuvos žmogaus teisių centras, Lygių galimybių plėtros centras, Diversity Development Group, Įvairovės edukacijos namai, Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma, Tolerantiško jaunimo asociacija bei kitos, žmogaus teisių srityje dirbančios organizacijos, bei beveik 1500 piliečių.
IzraelisIzraelis Hamas karasGazos Ruožas
Rodyti daugiau žymių