D. Šakalienė tikisi, kad pokyčiai Vyriausybėje nepakenks dvišaliams santykiams su Vokietija

Taip politikė teigė paklausta apie trečiadienį Vokietijos ambasados rengtą Vienybės dienos minėjimą, į kurį naujasis kultūros ministras, „aušrietis“ Ignotas Adomavičius nebuvo pakviestas.
„Labai norėčiau tikėtis, kad ne (nepakenks bendradarbiavimui – ELTA). Bet visada nacionalinė politika veikia ir tarptautinius ryšius, ir mūsų partnerystę.
Tikrai šiuo metu ryšys su Vokietija mums yra strategiškai svarbus ir jis tikrai yra labai geras, šiltas, visapusiškas. Su gynybos ministru nuolat bendraujame ir kolegos savo lygmenimis tikrai labai efektyviai dirba.
Tai aš labai tikiuosi, kad mes toliau tęsime tą bendradarbiavimą“, – žurnalistams Kazlų Rūdoje sakė D. Šakalienė.
„Vokietijos vaidmuo mūsų gynyboje yra gyvybiškai svarbus. Reikėtų visiems to neužmiršti“, – pažymėjo ji.
Kaip skelbta, pasirodžius informacijai apie tai, jog I. Adomavičius nebuvo pakviestas į Vokietijos ambasados renginį, valdančiųjų socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, jog toks sprendimas yra keistas. Be to, politikas svarstė, ar taip per Lietuvoje reziduojantį Vokietijos ambasadorių nėra „išreiškiama tam tikra pozicija ir savotiškai kišamasi į nacionalinės politikos klausimus“.
Eltos šaltiniams tvirtinant, kad I. Adomavičius nebuvo pakviestas į Vienybės dienos minėjimą, Vokietijos ambasada situacijos nekomentavo ir nurodė, kad uždaro renginio svečių sąrašas nėra viešintinas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
